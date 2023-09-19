Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023 Malam Ini, Live di RCTI!

Para pemain Timnas Indonesia U-24 di sesi latihan bersama (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung #mce_temp_url# vs Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023 malam ini bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan memainkan laga perdana mereka di Grup F.

Pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Kirgistan U-23 akan digelar di Stadion Zhejiang Normal University East, Jinhua, China, pada Selasa (19/9/2023) pukul 18.30 WIB. Kabar baik bagi para pecinta sepakbola Tanah Air karena pertandingan akan disiarkan secara live di RCTI!

Garuda Muda wajib meraih kemenangan atas Kirgistan U-24 di laga malam nanti. Kemenangan di laga perdana bisa membuka peluang pasukan Indra Sjafri untuk melaju ke babak berikutnya.

Sesuai regulasi, dua tim teratas di fase grup otomatis akan mendapatkan tiket ke babak selanjutnya. Kemudian nantinya slot tersisa akan menjadi milik empat tim peringkat tiga terbaik.

Pada gelaran Asian Games 2023 kali ini pelatih Indra Sjafri memanggil 22 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia U-24. Namun, sang pelatih harus memutar otak lebih karena tidak semua pemain bisa dilepas klub mereka untuk Asian Games 2023 kali ini.