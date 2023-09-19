Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bahrain vs Thailand: Pertarungan Sengit di Laga Pembuka Sepak Bola Putra Asian Games 2022, Hari ini, LIVE di iNews

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |16:11 WIB
PERTEMPURAN seru di ajang Asian Games 2022 telah dimulai! Tim-tim sepak bola putra siap bersaing sengit hari ini, Selasa (19/9), Bahrain akan melawan Thailand, sementara Arab Saudi berhadapan dengan Iran dan Indonesia menantang Kyrgyzstan. Tim-tim ini siap menyulut semangat panas di lapangan untuk meraih kemenangan prestisius.

Bahrain dan Thailand masuk ke dalam grup yang cukup ketat di Asian Games kali ini, keduanya tergabung di Grup E bersama dua tim lainnya yakni Korea Selatan dan Kuwait. Skuad Thailand memiliki motivasi yang tinggi jelang hadapi Bahrain, pasalnya tim berjuluk The Elephant War ini sukses menyegel tiket lolos ke Piala Asia U23 2024.

Timnas Thailand U-23

Sementara itu, Bahrain tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata. Meski gagal di Kualifikasi Piala Asia U23 2023, Bahrain pastinya memiliki keinginan besar untuk sukses di Asian Games 2022 ini. Lantas, mampukah Bahrain taklukkan ketangguhan tim Gajah Perang? Saksikan keseruannya, hari ini (Selasa, 19 September 2023), pukul 14.50 WIB, LIVE di iNews.

Selanjutnya, Arab Saudi akan berhadapan dengan Iran. Arab Saudi di atas kertas di unggulkan. Namun Iran yang gagal lolos secara tragis di Piala Asia akan mencoba mencari penawar kegagalan tersebut. Lantas, mampukah Iran mengalahkan keunggulan Arab Saudi dan meraih kemenangan di laga perdana hari ini? Saksikan keseruannya, hari ini (Selasa, 19 September 2023), pukul 18.20 WIB, LIVE di iNews.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
