HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Puji Penampilan Kiper Timnas Indonesia U-23 Ernando Ari di Final Piala AFF U-23 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |00:00 WIB
Media Vietnam Puji Penampilan Kiper Timnas Indonesia U-23 Ernando Ari di Final Piala AFF U-23 2023
Kiper Timnas Indonesia U-23 Ernando Ari melakukan penyelamatan penalti kontra Vietnam U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam puji penampilan kiper Timnas Indonesia U-23 Ernando Ari di final Piala AFF U-23 2023. Menurut media Vietnam, The Thao 247, kiper Persebaya Surabaya itu telah tampil apik di bawah mistar Timnas Indonesia U-23.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – gagal membawa pulang trofi dari Thailand setelah kalah lewat adu penalti di laga puncak kontra Vietnam. Pertandingan di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Sabtu (26/8/2023) tersebut berakhir imbang tanpa gol selama 120 menit.

Ernando Ari

Timnas Indonesia U-23 bisa saja kalah di waktu normal karena Vietnam U-23 mendapatkan penalti di babak pertama. Namun, Ernando Ari melakukan penyelamatan gemilang yang membuat skor 0-0 bertahan hingga pertandingan berakhir.

Ketika laga dilanjutkan ke sesi adu penalti, Ernando Ari gagal mereplikasi penyelamatan gemilangnya. Tiba pada penendang keenam, Ernando secara mengejutkan maju sebagai eksekutor.

Sayangnya, keberanian Ernando tidak berbuah manis. Kegagalannya menjadi eksekutor pun berbuah trofi untuk Timnas Vietnam U-23.

Dia mengutarakan penyesalannya di Instagram, meminta maaf kepada para suporter Timnas Indonesia U-23 mengenai kegagalannya dalam momen tersebut. Media Vietnam menyoroti hal ini namun menambahkan bahwa Ernando telah bermain baik.

Halaman: 1 2
1 2
      
