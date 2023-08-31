Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |00:03 WIB
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: FA Malaysia)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Pelatih Timnas Malaysia U-23, Datuk Seri Shahril Mokhtar, mengaku tidak puas dengan penampilan para pemainnya selama Piala AFF U-23 2023 berlangsung. Menurutnya, pemain-pemain muda tersebut seharusnya punya potensi besar untuk tampil maksimal.

Mereka disebut tidak bermain sesuai rencana yang diharapkan. Mokhtar menyayangkan kesempata di Piala AFF U-23 2023 tersebut tidak mampu dimaksimalkan oleh para pemain muda Malaysia.

Sebagaimana diketahui, Timnas Malaysia U-23 keluar sebagai posisi keempat Piala AFF U-23 2023. Mereka kalah dari Thailand U-23 lewat adu penalti 3-4.

Meski demikian, Mokhtar tetap menghargai kinerja pemainnya. Di laga terakhir dalam perebutan posisi ketiga itu, Mokhtar menilai pemain membaik secara keseluruhan.

"Para pemain muda memang tidak tampil sesuai rencana tapi secara keseluruhan mereka tampil bagus terutama melawan Thailand di perebutan tempat ketiga dan keempat," ujarnya dari Semuanya Bola, Selasa (29/8/2023).

Halaman:
1 2
      
