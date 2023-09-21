Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |00:25 WIB
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
Erick Thohir angkat bicara soal bonus Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@erickthohir)
JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal dua pemain Timnas Indonesia U-23, Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri, yang menyindir soal bonus Piala AFF U-23 2023 yang belum cair. Dia menyebut Marselino dan Arkhan hanya bercanda kala membahas soal bonus tersebut.

Erick pun memastikan bonus Piala AFF U-23 2023 sebenarnya sudah cair. Jadi, dia meyakini bahwa kedua pemain bintang Timnas Indonesia U-23 tersebut hanya bercanda saat berbincang di live Tiktok itu.

Marselino Ferdinan

“Enggak, bonusnya sudah cair. Mereka cuma bercanda-canda,” kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (20/9/2023).

Menurut Erick, para pemain Timnas Indonesia U-23 juga sudah berkomunikasi dengan Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji. Erick menjelaskan sempat ada salah paham.

Bonus yang dimaksud Marselino dan Arkhan adalah uang saku, bukan uang penghargaan. Erick mengatakan bahwa untuk uang saku, memang terdapat tahapan-tahapan sebelum bisa cair.

“Kemarin juga sudah dikontak sama Pak Mardji. Jadi, itu hanya uang saku yang dalam proses,” ucap Erick.

“Memang kalau uang saku biasanya masih ada proses. Kalau bonus biasanya lebih gampang (cair) karena cash di depan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Erick Thohir membahas soal bonus untuk turnamen yang bukan tanggung jawab PSSI, seperti Asian Games 2023. Sebab, event tersebut ada dalam wewenang Komite Olimpiade Indonesia (KOI) bukan PSSI.

“Kalau bonus dari negara, seperti di Asian Games ini, memang juga perlu proses jangka panjang. Sabar, saya yakin mereka tidak punya maksud apa-apa kok,” jelas Erick.

Halaman:
1 2
      
