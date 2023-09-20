Agar Tak Ada Tarik Ulur Pemain Timnas Indonesia U-23, Erick Thohir Minta Liga 1 2023-2024 Libur saat Piala Asia U-23 2024

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, minta Liga 1 2023-2024 libur saat Piala Asia U-23 2024 bergulir. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tarik ulur pelepasan pemain untuk membela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024.

Pasalnya, Piala Asia U-23 2024 sendiri bukan termasuk agenda FIFA. Erick Thohir pun mengaku sudah berkomunikasi dengan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) terkait jadwal Liga 1 2023-2024 di periode Piala Asia U-23 2024.

“Kita cari solusi sama-sama, tapi saya meminta kepada liga khususnya buat AFC U-23 bulan April (2024), saya memohon kepada liga berhenti sebentar,” kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Menara Danareksa, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Lebih lanjut, Erick menuturkan PT LIB sudah menyanggupi perubahan jadwal. Menarik menantikan apakah Liga 1 2023-2024 benar-benar dihentikan atau tidak selama periode Piala Asia U-23 2024.

“Liga sudah menyanggupi, klub-klub juga sudah menyanggupi sehingga ketika U-23 di Qatar,” jelas Erick Thohir.