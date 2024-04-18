Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024

DOHA - Kiper Timnas Australia U-23, Patrick Beach, memprediksi menghadapi Timnas Indonesia U-23 bukanlah pekerjaan mudah. Bahkan, ia mengatakan Olyroos tak pernah menganggap remeh semua lawan di Piala Asia U-23 2024.

Australia akan menghadapi Timnas Indonesia U-23 di laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Kedua tim akan sama-sama mengeluarkan kemampuan terbaiknya saat berjumpa di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Kamis (18/4/2024) pukul 20.00 WIB.

Saat ini, Australia sedang menempati posisi kedua di klasemen sementara Grup A dengan satu poin. Sedangkan, Timnas Indonesia U-23 berada di peringkat terakhir atau juru kunci tanpa mendapatkan poin.

Dalam laga sebelumnya, Australia bermain imbang tanpa gol meski Timnas Yordania U-23 bermain dengan 10 pemain. Sementara, Timnas Indonesia U-23 mendapatkan kerugian besar dari wasit saat menelan kekalahan 0-2 dari tuan rumah Timnas Qatar.

Menjelang laga melawan Timnas Indonesia U-23, Beach mengatakan Australia tidak pernah menganggap remeh lawannya. Menurutnya, semua lawan memiliki cara masing-masing dalam menggunakan strategi, tetapi tergantung timnya untuk bisa mendapatkan poin penuh.

"Kami memperlakukan setiap lawan dengan hormat, dan kami tahu bahwa tidak akan ada pertandingan yang mudah," kata Beach dikutip dari News, Kamis (18/4/2024).