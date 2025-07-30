Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, meminta pasukannya tidak berlarut dalam kesedihan terlalu lama usai gagal meraih juara Piala AFF U-23 2025. Vanenburg mengingatkan masih ada turnamen penting lainnya yang harus mereka hadapi.

Karena itulah ketimbang merasa sedih, Vanenburg lebih bertekad untuk segera membenahi Timnas Indonesia U-23 agar tampil lebih baik di turnamen selanjutnya. Agenda terdekat jelas Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

1. Evaluasi dan Fokus Menuju Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam dalam laga final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Usai laga, Gerald Vanenburg mengatakan Timnas Indonesia U-23 harus menjadi lebih tangguh setelah Piala AFF U-23 ini. Jens Raven dan rekan-rekannya akan segera fokus menatap Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 yang dijadwalkan pada September 2025.

"Kami harus mempersiapkan diri untuk turnamen berikutnya, dan saya pikir kami harus meningkatkan level. Dan di turnamen berikutnya, kami harus berada di sana," ucap Gerald usai laga, dikutip Rabu (30/7/2025).

Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Wikanto Arung/Okezone)

Pelatih asal Belanda itu mengakui laga final memang tidak akan mudah karena kedua tim memiliki ambisi besar untuk menjadi juara. Ia menyoroti gol tunggal Vietnam yang dicetak oleh Nguyen Cong Phuong pada menit ke-37, yang berasal dari situasi set piece.

"Saya kira, itu adalah pertandingan yang sulit. Kami sebenarnya mendapat peluang, tetapi kami kebobolan dari set piece," tambahnya.