Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |00:00 WIB
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, meminta pasukannya tidak berlarut dalam kesedihan terlalu lama usai gagal meraih juara Piala AFF U-23 2025. Vanenburg mengingatkan masih ada turnamen penting lainnya yang harus mereka hadapi.

Karena itulah ketimbang merasa sedih, Vanenburg lebih bertekad untuk segera membenahi Timnas Indonesia U-23 agar tampil lebih baik di turnamen selanjutnya. Agenda terdekat jelas Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

1. Evaluasi dan Fokus Menuju Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam dalam laga final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Usai laga, Gerald Vanenburg mengatakan Timnas Indonesia U-23 harus menjadi lebih tangguh setelah Piala AFF U-23 ini. Jens Raven dan rekan-rekannya akan segera fokus menatap Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 yang dijadwalkan pada September 2025.

"Kami harus mempersiapkan diri untuk turnamen berikutnya, dan saya pikir kami harus meningkatkan level. Dan di turnamen berikutnya, kami harus berada di sana," ucap Gerald usai laga, dikutip Rabu (30/7/2025).

Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Wikanto Arung/Okezone)
Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Wikanto Arung/Okezone)

Pelatih asal Belanda itu mengakui laga final memang tidak akan mudah karena kedua tim memiliki ambisi besar untuk menjadi juara. Ia menyoroti gol tunggal Vietnam yang dicetak oleh Nguyen Cong Phuong pada menit ke-37, yang berasal dari situasi set piece.

"Saya kira, itu adalah pertandingan yang sulit. Kami sebenarnya mendapat peluang, tetapi kami kebobolan dari set piece," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/51/2873306/media-vietnam-soroti-kemarahan-shin-tae-yong-yang-tidak-senang-dengan-kinerja-wasit-di-piala-aff-u-23-2023-L0FfCW7bOz.jpg
Media Vietnam Soroti Kemarahan Shin Tae-yong yang Tidak Senang dengan Kinerja Wasit di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/50/1637673/terence-crawford-hanya-muhammad-ali-yang-lebih-hebat-dari-oleksandr-usyk-srw.webp
Terence Crawford: Hanya Muhammad Ali yang Lebih Hebat dari Oleksandr Usyk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/17/pelatih_timnas_italia_luciano_spalletti.jpg
Prediksi Formasi Juventus di Tangan Luciano Spalletti: Pakai 4-3-3?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement