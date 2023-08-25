Update Top Skor Piala AFF U-23 2023: Ramadhan Sananta Ditinggalkan Gelandang Timnas Vietnam!

BERIKUT update top skor Piala AFF U-23 2023, di mana striker Timnas Indonesia U-23 Ramadhan Sananta gagal menambah pundi-pundi golnya. Akibatnya, penyerang asal Persis Solo itu kian tertinggal dari para pesaing.

Sebagai informasi, Piala AFF U-23 2023 sudah memasuki babak final. Partai puncak akan mempertemukan Timnas Indonesia U-23 melawan Vietnam U-23, Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB, di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand.

Sementara itu, laga perebutan babak ketiga akan mempertemukan Timnas Malaysia U-23 melawan Timnas Thailand U-23. Laga tersebut bakal berlangsung Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB di tempat yang sama.

Menarik untuk melihat perubahan yang terjadi di daftar top skor sementara Piala AFF U-23 2023 setelah babak semifinal selesai digelar. Sayangnya, Sananta tak lagi menempati posisi teratas.

Posisi teratas daftar top skor Piala AFF U-23 2023 ditempati oleh Alif Ikmalrizal (Malaysia) dan Dinh Xuan Tien (Vietnam). Kedua pemain itu sama-sama telah mencetak tiga gol sejauh ini.

Sementara itu, Sananta berada di bawah mereka dengan koleksi dua gol. Striker berusia 20 tahun itu bermain penuh di laga semifinal Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23.