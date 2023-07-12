Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Tak Biasa Shin Tae-yong saat Disapa Pemain Timnas Indonesia U-16 Menggunakan Bahasa Korea

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |02:03 WIB
Reaksi Tak Biasa Shin Tae-yong saat Disapa Pemain Timnas Indonesia U-16 Menggunakan Bahasa Korea
Shin Tae-yong dibuat terkejut ketika pemain Timnas Indonesia U-16 menyapanya dengan bahasa Korea (Foto: PSSI)
REAKSI tak biasa Shin Tae-yong saat disapa pemain Timnas Indonesia U-16 menggunakan Bahasa Korea menarik untuk dikulik.

Pada akhir bulan Mei lalu, PSSI bekerja sama dengan Bank BRI membuat program pembinaan untuk pemain usia muda bernama Brimo Future Garuda. Dalam program tersebut, PSSI mengundang banyak legenda sepakbola dunia untuk memberikan pelatihan secara singkat pada talenta muda Indonesia di bawah 16 tahun.

Erick Thohir

Dalam rangkaian program tersebut, terdapat agenda Motivational Talkshow yang diisi oleh Erick Thohir beserta para legenda seperti Marco Materazzi, Eric Abidal, Juan Sebastian Veron, Roberto Carlos, dan Giorgos Karagounis.

Lebih dari itu, agenda motivational talk show ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh penting sepakbola Indonesia seperti pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Momen unik dan lucu terjadi saat para legenda sepakbola dunia diberi kesempatan untuk mengenal beberapa punggawa Timnas Indonesia U-16. Pada momen itu, Bima Sakti selaku pelatih dari Timnas Indonesia U-16 memperkenalkan beberapa pemain andalannya.

Namun, yang paling menarik adalah saat Bima Sakti memperkenalkan Ji Da Bin, pemain yang memiliki darah keturunan dari Korea Selatan. Tidak sebatas memperkenalkan, Coach Bima Sakti yang mengetahui Shin Tae-yong berada di sisi lain panggung lantas meminta Ji Da Bin untuk menyapa Shin Tae-yong dengan menggunakan bahasa Korea.

“Annyeonghaseyo” ujar Ji Da Bin.

Halaman:
1 2
      
