LIGA ITALIA

Paulo Dybala Dinilai Belum Layak Kenakan Nomor 10 Peninggalan Francesco Totti di AS Roma, Ini Penyebabnya!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |04:00 WIB
Paulo Dybala dianggap belum layak kenakan nomor punggung 10 di AS Roma (Foto: Reuters)
PENYERANG AS Roma, Paulo Dybala dinilai belum layak kenakan nomor 10 peninggalan Francesco Totti di Giallorossi -julukan AS Roma. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Totti yang mengklaim Dybala setidaknya harus menghabiskan 10 tahun di klub.

Ya, Francesco Totti merupakan legenda hidup AS Roma. Selama berkarier sebagai pesepakbola sejak 1993 hingga pensiun pada 2017 silam, dia hanya memperkuat Giallorossi sehingga mendapat julukan Pangeran Roma.

Francesco Totti

Selama memperkuat AS Roma, Francesco Totti pun mengenakan nomor sakral yakni 10. Setelah dirinya pensiun belum ada lagi yang menggunakan nomor punggung 10 di AS Roma. Pasalnya, nomor tersebut dianggap terlalu berat dan belum ada yang pantas menggunakannya.

Paulo Dybala yang baru bergabung dengan AS Roma pada musim panas 2022 lalu dari Juventus bahkan dianggap belum layak mengenakan nomor punggung tersebut. Padahal, Dybala memiliki catatan apik saat menjalani musim debutnya bersama Giallorossi.

Tercatat, pemain berusia 29 tahun itu telah tampil sebanyak 38 pertandingan di semua kompetisi. Dia juga menyumbangkan 18 gol serta delapan assist untuk tim yang bermarkas di Stadion Olimpico tersebut.

Sebelumnya, Paulo Dybala sempat mengenakan nomor punggung 10 di Juventus selama lima musim. Setelah bergabung dengan AS Roma, pemain berpaspor Argentina itu pun menggunakan nomor punggung 21.

Halaman:
1 2
      
