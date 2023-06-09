Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pilih Inter Miami ketimbang Tetap di Liga Top Eropa, Lionel Messi Mau Nikmati Masa Jelang Pensiun

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |01:03 WIB
KAPTEN Tim Nasional (Timnas) Argentina, Lionel Messi sudah memantapkan hatinya untuk bergabung dengan klub Liga Amerika Serikat (MLS), yakni Inter Miami. Sejatinya Messi mendapatkan banyak penawaran dari klub Eropa lainnya, hanya saja ia ternyata ingin menjalani hari-hari tuanya dengan tenang karena itulah Inter Miami menjadi pilihan yang diambil.

Ya, teka-teki masa depan Messi akhirnya terjawab sudah. Bukan pulang ke Barcelona atau bergabung ke Al Hilal. Pemain berjuluk La Pulga itu telah mengumumkan bahwa dirinya akan merapat ke Inter Miami.

Messi tidak memungkiri bahwa dirinya mendapat tawaran dari klub Eropa. Namun yang dia inginkan adalah Barcelona. Sementara itu, situasi dirasa justru tidak memungkinkan untuk kembali pulang ke Camp Nou.

“Saya telah mengambil keputusan bahwa saya akan pergi ke Miami. Saya memutuskan untuk meninggalkan Eropa,” ujar Messi, dilansir dari BBC, Jumat (9/6/2023).

Lionel Messi gabung Inter Miami

“Memang benar saya mendapat tawaran dari tim Eropa lain, tetapi saya bahkan tidak memikirkannya karena di Eropa, ide saya hanya pergi ke Barcelona,” tambah.

Keputusannya untuk merapat ke Inter Miami memang telah direncanakan dengan sangat matang oleh La Pulga. Messi ingin menjalani hari-harinya dengan lebih tenang dan tetap secara profesional dia berambisi membawa Inter Miami meraih hasil positif.

Halaman:
1 2
      
