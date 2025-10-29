Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny Setelah Dirumorkan Gabung Persib Bandung pada Januari 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |09:01 WIB
Respons Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny Setelah Dirumorkan Gabung Persib Bandung pada Januari 2026
Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny seakan membantah gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

RESPONS penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny setelah dirumorkan gabung Persib Bandung pada Januari 2026 akan diulas Okezone. Penyerang 25 tahun itu seakan membantah kabar segera gabung Persib Bandung.

Eks penyerang FC Utrecht itu membantah secara halus dengan mengunggah ulang aksinya saat berlatih bersama sang klub, Oxford United. Akun Instagram Oxford United @oufcoffial mengunggah aksi Ole Romeny dan postingan tersebut diunggah ulang penyerang andalan Timnas Indonesia.

Ole Romeny mengunggah ulang aksi latihan bersama Oxford United. (Foto: Instagram/@oufcofficial)
Ole Romeny mengunggah ulang aksi latihan bersama Oxford United. (Foto: Instagram/@oufcofficial)

1. Awal Mula Ole Romeny Dikaitkan Persib Bandung

Akun Ismit Stadion menjadi yang pertama memunculkan rumor Ole Romeny gabung Persib Bandung. Akun ini menyampaikan Ole Romeny gabung Persib Bandung jika Maung Bandung lolos ke fase gugur AFC Champions League 2 2025-2026.

“Jika Persib Bandung Lolos fase group AFC Champions League 2, kemungkinan besar akan merekrut Ole Romeny di bursa transfer akhir tahun ini,” tulis Ismit Stadion.

2. Nasib Ole Romeny di Oxford United Abu-Abu

Di saat bersamaan, Ole Romeny kesulitan mendapatkan menit tampil bersama Oxford United. Meski sudah pulih dari cedera sejak pertengahan September 2025, Ole Romeny tak kunjung masuk daftar susunan pemain Oxford United.

Disinyalir pelatih Oxford United Gary Rowett masih belum puas dengan kondisi fisik penyerang berdarah Belanda tersebut. Eks pemain FC Utrecht ini masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisi fisik dan skill terbaiknya.

 

Halaman:
1 2
      
