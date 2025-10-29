Persija Jakarta Tak Bisa Main di JIS, Segera Putuskan Stadion sebagai Kandang Sementara

PERSIJA Jakarta tak bisa main di Jakarta International Stadium (JIS) sebagai kandangnya untuk sementara waktu. Persija pun akan segera putuskan stadion sebagai kandang sementara.

Manajemen dan panitia pelaksana pertandingan sampai saat ini terus mencari opsi pengganti. Sebab, sejumlah laga kandang akan segera dilakoni Persija.

1. Persija Jakarta Tak Bisa Main di JIS

Macan Kemayoran -julukanPersija Jakarta- sebenarnya telah menetapkan JIS sebagai kandang tetap untuk mengarungi Super League 2025-2026. Namun dalam pelaksanaannya, rumput JIS menjadi sorotan utama.

Bahkan, segenap pemain dan pelatih Persija Jakarta turut melontarkan kritik terhadap permukaan lapangan utama JIS. Selain itu, JIS juga sempat menjadi venue untuk konser boyband K-Pop, NCT Dream, pada 27-28 September 2025.

Meski konsernya hanya dua hari, pemulihan rumput memakan waktu yang tak bisa ditentukan. Kondisi ini membuat Persija Jakarta tak punya opsi stadion untuk memainkan laga kandang pada pekan ke-11 Super League 2025-2026 saat melawan PSBS Biak pada Jumat 31 Oktober 2025.