HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Pelatih Bali United Usai Ditahan Imbang PSM Makassar 1-1 di Leg I Playoff Liga Champions Asia 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |01:09 WIB
Alasan Pelatih Bali United Usai Ditahan Imbang PSM Makassar 1-1 di Leg I Playoff Liga Champions Asia 2023-2024
Laga Bali United vs PSM Makassar. (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

BALI – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, memberi alasan usai timnya ditahan imbang PSM Makassar di playoff internal Liga Champions Asia 2023-2024. Dia mengatakan bahwa Bali United hanya kurang beruntung saja pada laga itu.

Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- sendiri mengatakan cukup puas dengan permainan Bali United di babak pertama laga tersebut. Akan tetapi, memasuki babak kedua, Teco menyebut Serdadu Tridatu -julukan Bali United- kehilangan keberuntungan.

Bali United vs PSM Makassar

“Saya pikir pertandingan berjalan sangat menarik,” ujar Teco dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Kamis (8/6/2023).

“Malam ini, kita melawan juara Liga Indonesia. Saya pikir di babak pertama kita bermain lebih bagus. Kita kontrol permainan di babak pertama. Tim saya main bagus,” sambungnya.

“Di babak kedua, kita kurang beruntung lagi melawan PSM, kita bunuh diri. Setelah gol itu, ada beberapa pemain yang cedera dan minta diganti,” jelas Teco.

Lebih lanjut, Teco mengatakan Bali United tidak boleh larut dalam hasil minor di kandang. Pertandingan leg II akan berlangsung di Stadion B.J Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
