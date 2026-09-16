LaLiga Beri 2 Saran Berharga untuk Pengembangan Pemain Muda di Indonesia

LaLiga memberi dua saran berharga untuk pengembangan pesepakbola muda di Indonesia (Foto: LaLiga)

PERWAKILAN LaLiga Grassroots Department, Juan Florit, memberikan dua saran berharga untuk pengembangan pemain muda di Indonesia. Salah satunya yang tidak boleh dilupakan adalah soal mencetak pelatih berkualitas.

Liga Spanyol dikenal sebagai salah satu kompetisi papan atas dunia penghasil pemain-pemain berbakat. Lionel Messi dan Lamine Yamal adalah dua contoh pesepakbola hasil didikan akademi klub di Spanyol.

1. Pendidikan Pelatih dengan Metodologi yang Jelas

Perwakilan LaLiga Grassroots Department Juan Florit (Foto: LaLiga)

Tentu, LaLiga sebagai operator kompetisi, punya peran yang sangat penting. Juan Florit lalu menjelaskan kepada Okezone dalam pertemuan tertutup secara daring, tentang beberapa poin berharga yang menurutnya bisa diikuti oleh Indonesia di masa depan.

“Pertama adalah memiliki pendidikan pelatih yang kuat dan metodologi yang jelas. Di Spanyol, dari tahun 1990-an, selama hampir 40 tahun, kami telah bekerja untuk membangun pendidikan pelatih yang kuat dengan metodologi yang jelas,” kata Juan Florit, dikutip Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, pencetakan pelatih berkualitas dengan metodologi sepakbola yang jelas, sangat membantu perkembangan pemain. Dengan begitu, mereka bisa dibentuk sedari dini dengan filosofi dan teknik tertentu.

2. Sistem Kompetisi Usai Muda yang Berjenjang

Saran kedua adalah sistem kompetisi yang berkaitan dengan umur secara bertahap yang dilangsungkan sepanjang musim sepakbola. Menurut Juan Florit, ini adalah hambatan utama di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Di Spanyol, kompetisi usia muda yang berjenjang dan bergulir secara rutin, mampu memproduksi pemain-pemain papan atas. Dengan begitu, talenta-talenta ini memiliki alur yang jelas untuk berkarier secara profesional.