Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

LaLiga Beri 2 Saran Berharga untuk Pengembangan Pemain Muda di Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |14:56 WIB
LaLiga Beri 2 Saran Berharga untuk Pengembangan Pemain Muda di Indonesia
LaLiga memberi dua saran berharga untuk pengembangan pesepakbola muda di Indonesia (Foto: LaLiga)
A
A
A

PERWAKILAN LaLiga Grassroots Department, Juan Florit, memberikan dua saran berharga untuk pengembangan pemain muda di Indonesia. Salah satunya yang tidak boleh dilupakan adalah soal mencetak pelatih berkualitas.

Liga Spanyol dikenal sebagai salah satu kompetisi papan atas dunia penghasil pemain-pemain berbakat. Lionel Messi dan Lamine Yamal adalah dua contoh pesepakbola hasil didikan akademi klub di Spanyol.

1. Pendidikan Pelatih dengan Metodologi yang Jelas

Perwakilan LaLiga Grassroots Department Juan Florit (Foto: LaLiga)
Perwakilan LaLiga Grassroots Department Juan Florit (Foto: LaLiga)

Tentu, LaLiga sebagai operator kompetisi, punya peran yang sangat penting. Juan Florit lalu menjelaskan kepada Okezone dalam pertemuan tertutup secara daring, tentang beberapa poin berharga yang menurutnya bisa diikuti oleh Indonesia di masa depan.

“Pertama adalah memiliki pendidikan pelatih yang kuat dan metodologi yang jelas.  Di Spanyol, dari tahun 1990-an, selama hampir 40 tahun,  kami telah bekerja untuk membangun pendidikan pelatih yang kuat dengan metodologi yang jelas,” kata Juan Florit, dikutip Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, pencetakan pelatih berkualitas dengan metodologi sepakbola yang jelas, sangat membantu perkembangan pemain. Dengan begitu, mereka bisa dibentuk sedari dini dengan filosofi dan teknik tertentu.

2. Sistem Kompetisi Usai Muda yang Berjenjang

Saran kedua adalah sistem kompetisi yang berkaitan dengan umur secara bertahap yang dilangsungkan sepanjang musim sepakbola. Menurut Juan Florit, ini adalah hambatan utama di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Di Spanyol, kompetisi usia muda yang berjenjang dan bergulir secara rutin, mampu memproduksi pemain-pemain papan atas. Dengan begitu, talenta-talenta ini memiliki alur yang jelas untuk berkarier secara profesional.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/51/3242204/pssi_gandeng_ajax_satukan_program_pengembangan_sepakbola_indonesia-utkz_large.jpg
PSSI Gandeng Ajax Amsterdam untuk Program Pembinaan Pelatih Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/51/3242109/christian_wilfandio_rewah_siap_membawa_timnya_bersaing_dalam_piala_dunia_mini_soccer_brasil_2027-GESU_large.jpeg
Usai Bawa Timnas Mini Soccer Indonesia Lolos ke Piala Dunia, Christian Wilfandio Rewah Gelar Pernikahan dengan Konsep Mafia Style
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/51/3241863/syamsir_alam_hingga_zulham_zamrun_terlibat_dalam_pembinaan_pesepakbola_muda_di_tanah_air_okezone-V1Hv_large.jpg
19 PLTP Jadi Sasaran Pembinaan, Libatkan Eks Pemain Timnas Indonesia Pantau Talenta Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/51/3241588/timnas_indonesia_dipastikan_akan_menghadapi_timnas_yordania_dalam_fifa_matchday_november_2026-Sm2h_large.jpeg
Breaking News: Timnas Indonesia Resmi Hadapi Yordania di FIFA Matchday Jelang Piala Asia 2027
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/16/51/1750269/jakbar-ukir-sejarah-juara-umum-popprov-dki-2026-atlet-peraih-emas-diguyur-bonus-wfc.webp
Jakbar Ukir Sejarah Juara Umum Popprov DKI 2026, Atlet Peraih Emas Diguyur Bonus
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/29/goncalo_ramos_membuka_kemenangan_2_0_ac_milan.jpg
Goncalo Ramos Ingin Bobol Benfica, tapi Janji Tak Selebrasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement