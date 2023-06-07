Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Paolo Maldini Tinggalkan AC Milan, Rafael Leao Beri Respons Mengejutkan!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |03:05 WIB
Paolo Maldini Tinggalkan AC Milan, Rafael Leao Beri Respons Mengejutkan!
Rafael Leao terkejut Paolo Maldini hengkang dari AC Milan (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYERANG muda Portugal, Rafael Leao tampak terkejut dengan keputusan klubnya, AC Milan, yang membiarkan Paolo Maldini meninggalkan San Siro. Pasalnya, belum lama ini, ia duduk bersama Paolo Maldini untuk tanda tangan kontraknya di AC Milan hingga 2028 mendatang.

Namun beberapa hari setelahnya, Paolo Maldini justru meninggalkan AC Milan. Keputusan itu dipicu dari pertemuan Paolo Maldini dengan pemilik klub, Gerry Cardinale.

Paolo Maldini

Dalam laporan jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano, Paolo Maldini dan Gerry Cardinale disebut tak satu suara perihal visi AC Milan. Sebab itu, Paolo Maldini pun meninggalkan AC Milan.

“Direktur AC Milan Paolo Maldini akan segera meninggalkan klub,” tulis Fabrizio Romano, dikutip dari Twitter-nya.

“Ini berakhir setelah pertemuan yang menegangkan dengan pemilik klub Gerry Cardinale karena perbedaan masa depan klub,” lanjut Fabrizio Romano.

Hal itu ternyata memicu respons Rafael Leao. Penyerang 23 tahun itu tampak terkejut dengan keputusan klub.

Halaman:
1 2
      
