HOME BOLA LIGA ITALIA

AC Milan Nihil Gelar Juara di Musim 2022-2023, Stefano Pioli Legowo

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |03:06 WIB
AC Milan Nihil Gelar Juara di Musim 2022-2023, Stefano Pioli Legowo
Stefano Pioli ikhlas meski AC Milan tak raih juara apapun di musim 2022-2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

AC MILAN nihil gelar juara di musim 2022-2023. Pelatih Rossoneri (julukan AC Milan), Stefano Pioli pun legowo melihat timnya gagal tuai juara apapun musim ini.

Sekadar informasi, AC Milan harus merelakan gelar juara Liga Italia 2022-2023 kepada Napoli, yang tampil menggila musim ini. Padahal, AC Milan merupakan juara bertahan Liga Italia musim sebelumnya.

AC Milan

Sementara itu, di Coppa Italia, Rossoneri tersingkir di 16 besar. AC Milan dikalahkan Torino 0-1 lewat babak perpanjangan waktu.

Sedangkan di Liga Champions 2023-2024, AC Milan ditendang rival utamanya, Inter Milan di semifinal. Ketika itu, tim asuhan Stefano Pioli kalah agregat 0-3 dari Inter Milan.

Capaian itu pun membuat AC Milan gigit jari musim ini. Rossoneri dipastikan tanpa gelar di muism 2022-2023.

Namun demikian, Stefano Pioli tetap berterima kasih kepada para pemain AC Milan. Ia pun senang dengan penampilan Rafael Leao dkk di musim 2022-2023.

“Kami tidak membutuhkan motivasi ekstra, kami memiliki tugas untuk menyelesaikan musim dengan sebaik mungkin,” ucap pelatih 57 tahun tersebut dikutip dari ANTARA.

