Jose Mourinho memilih melanjutkan karier bersama klub yang ditanganinya saat ini, AS Roma. Kabar itu disampaikan salah satu media asal Inggris, Sportsmole.

Jose Mourinho terikat kontrak bersama AS Roma hingga 30 Juni 2024. Musim lalu, The Special One –Jose Mourinho– mengantarkan AS Roma juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023.

Musim ini, juru taktik asal Portugal itu membawa AS Roma bersaing di empat besar Liga Italia 2022-2023 plus melaju ke semifinal Liga Eropa 2022-2023. Keberhasilan itu membuat manajemen Chelsea tertarik memekerjakan Jose Mourinho untuk ketiga kalinya (2004-2007 dan 2013-2015).

“Mourinho dihubungi salah satu direktur Chelsea setelah dia ditambahkan ke daftar kandidat untuk lowongan manajerial, namun bos Roma (Mourinho) dikatakan 'tidak tertarik' untuk bergabung kembali dengan klub London Barat,” tulis laporan Sportsmole, dikutip pada Selasa (2/5/2023).

Kontrak Jose Mourinho di Stadion Olimpico menyisakan satu musim lagi. Seperti yang sudah disebut di atas, AS Roma berpotensi meraih gelar musim ini setelah menembus semifinal Liga Eropa 2022-2023.

AS ROMA akan bersua Bayer Leverkusen di babak empat besar kompetisi tersebut. Lantas, bagaimana dengan Chelsea? Siapa yang akan menjadi pelatih mereka musim depan? (Mauricio Pochettino calon pelatih Chelsea musim depan) BACA JUGA: Jelang Arsenal vs Chelsea, Ada Satu Pemain The Gunners yang Buat Frank Lampard Khawatir Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, Chelsea sudah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino. Ia diharapkan bisa mendongkrak posisi Chelsea yang hancur lebur musim ini.

