Ini Penghalang Terbesar Cristiano Ronaldo untuk Ajak David de Gea Gabung Al Nassr

PENGHALANG terbesar Cristiano Ronaldo untuk ajak David de Gea gabung Al Nassr terungkap. Ternyata, yang menjadi tembok penghalang mantan kiper Manchester United itu untuk menyusul CR7 –julukan Cristiano Ronaldo- ke Arab Saudi yakni gara-gara sang istri David de Gea, Edurne Garcia.

Perlu diketahui, David de Gea saat ini berstatus pengangguran alias tanpa klub usai meninggalkan The Red Devils -julukan Manchester United- pada 1 Juli 2023. Selama di Old Trafford, kiper 32 tahun itu menjadi penjaga gawang paling banyak membuat penampilan dalam sejarah Manchester United.

David de Gea tercatat sudah membuat 545 penampilan sepanjang 12 tahun bersama Manchester United. Dia juga telah memenangkan gelar juara Liga Inggris, Liga Eropa, Piala FA, Piala Liga Inggris hingga dua kali mendapat penghargaan Golden Glove Liga Inggris.

Nahasnya, David de Gea kini masih berstatus tanpa klub setelah kepergiannya dari Manchester United. Menurut laporan dari Talk Sport, Cristiano Ronaldo dikabarkan berusaha meyakinkan David de Gea untuk bergabung dengan Al Nassr.

Mantan rekan setimnya di Manchester United itu berperan aktif dalam pengejaran Al Nassr untuk menggaet De Gea. Namun, laporan menyebut kiper asal Spanyol itu ingin menetap di tanah kelahirannya bersama istri barunya, Edurne Garcia.

Sebagai informasi, David de Gea dan Edurne Garcia menjadi pasangan yang menikah awal musim panas ini. Sang istrinya itu dikabarkan menjadi kendala David de Gea tidak menerima bujukan dari Cristiano Ronaldo untuk gabung Al Nassr.