Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Penghalang Terbesar Cristiano Ronaldo untuk Ajak David de Gea Gabung Al Nassr

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |16:45 WIB
Ini Penghalang Terbesar Cristiano Ronaldo untuk Ajak David de Gea Gabung Al Nassr
Momen Cristiano Ronaldo setim dengan David De Gea di Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENGHALANG terbesar Cristiano Ronaldo untuk ajak David de Gea gabung Al Nassr terungkap. Ternyata, yang menjadi tembok penghalang mantan kiper Manchester United itu untuk menyusul CR7 –julukan Cristiano Ronaldo- ke Arab Saudi yakni gara-gara sang istri David de Gea, Edurne Garcia.

Perlu diketahui, David de Gea saat ini berstatus pengangguran alias tanpa klub usai meninggalkan The Red Devils -julukan Manchester United- pada 1 Juli 2023. Selama di Old Trafford, kiper 32 tahun itu menjadi penjaga gawang paling banyak membuat penampilan dalam sejarah Manchester United.

David de Gea tercatat sudah membuat 545 penampilan sepanjang 12 tahun bersama Manchester United. Dia juga telah memenangkan gelar juara Liga Inggris, Liga Eropa, Piala FA, Piala Liga Inggris hingga dua kali mendapat penghargaan Golden Glove Liga Inggris.

Nahasnya, David de Gea kini masih berstatus tanpa klub setelah kepergiannya dari Manchester United. Menurut laporan dari Talk Sport, Cristiano Ronaldo dikabarkan berusaha meyakinkan David de Gea untuk bergabung dengan Al Nassr.

David De Gea

Mantan rekan setimnya di Manchester United itu berperan aktif dalam pengejaran Al Nassr untuk menggaet De Gea. Namun, laporan menyebut kiper asal Spanyol itu ingin menetap di tanah kelahirannya bersama istri barunya, Edurne Garcia.

Sebagai informasi, David de Gea dan Edurne Garcia menjadi pasangan yang menikah awal musim panas ini. Sang istrinya itu dikabarkan menjadi kendala David de Gea tidak menerima bujukan dari Cristiano Ronaldo untuk gabung Al Nassr.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1629815/prediksi-ranking-fifa-timnas-indonesia-usai-lawan-arab-saudi-bisa-salip-vietnam-oap.webp
Prediksi Ranking FIFA Timnas Indonesia usai Lawan Arab Saudi: Bisa Salip Vietnam!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement