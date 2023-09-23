Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Dibuang Manchester United, David de Gea Dikabarkan Pilih Pensiun dari Sepakbola Profesional

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |14:01 WIB
Dibuang Manchester United, David de Gea Dikabarkan Pilih Pensiun dari Sepakbola Profesional
David De Gea belum menemukan klub baru usai pergi dari Manchester United. (Foto: Reuters)
DIBUANG Manchester United, David de Gea dikabarkan pilih pensiun dari sepakbola profesional. Kiper 32 tahun asal Spanyol itu disebut sedang mempertimbangkan untuk gantung sepatu jika masih gagal menemukan klub barunya.

David de Gea telah meninggalkan Setan Merah -julukan Manchester United- pada 1 Juli 2023 lalu. Ia tak mengucapkan selamat tinggal kepada suporter The Red Devils di Old Trafford setelah pelatih Erik Ten Hag diduga tidak cocok dengan gaya bermainnya.

Padahal, David de Gea sendiri sudah membuat 545 penampilan sepanjang 12 tahun di Old Trafford. Angka tersebut menjadikan kiper asal Spanyol itu sebagai penjaga gawang paling banyak membuat penampilan dalam sejarah Manchester United.

David De Gea

Selama 12 tahun berseragam The Red Devils, David de Gea telah memenangkan gelar juara Liga Inggris, Liga Eropa, Piala FA, dan Piala Liga Inggris. De Gea juga telah dua kali memenangkan penghargaan Golden Glove Liga Inggris.

Setelah dibuang Manchester United, The Guardian baru-baru ini melaporkan bahwa kiper 32 tahun itu ingin mencari klub baru. Dia ingin bergabung dengan lub yang memilihnya sebagai kiper utama dan bukan sebagai kiper cadangan.

