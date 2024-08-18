Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |01:50 WIB
PEP Guardiola ternyata menolak mentah-mentah kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City pada bursa transfer musim panas 2023. Alasannya penolakan tersebut pun akhirnya terungkap.

Ronaldo punya nama besar dan reputasi mendunia sebagai mesin gol papan atas. Deretan trofi untuk tim dan individu berjejer dengan rapi di lemarinya.

Cristiano Ronaldo

Namun, hal itu ternyata tidak membuat Guardiola silau. Pria asal Spanyol tersebut tidak mau Ronaldo datang dan berkostum Manchester Biru pada musim panas 2023.

Menurut laporan Daily Mail, Minggu (18/8/2024), Ronaldo menawarkan diri untuk bergabung dari Al Nassr pada musim panas 2023. Akan tetapi, Guardiola sama sekali tidak tertarik memakai jasa striker berusia 39 tahun itu.

Laporan tersebut mengatakan, alasan penolakan sang pelatih bukan karena kedekatannya dengan Lionel Messi yang notabene rival berat CR7. Namun, ia ragu pemain asal Portugal itu bisa masuk ke dalam sistem permainan yang telah dikembangkan sejak 2016 di Man City.

“Tidak diragukan lagi Guardiola menghargai kemampuannya yang luar biasa untuk menyelesaikan peluang serta kondisi fisiknya yang luar biasa,” klaim Daily Mail.

Halaman:
1 2
      
