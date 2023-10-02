Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |19:02 WIB
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
Andre Onana merupakan salah satu pemain yang dibeli Manchester United dari klub Liga Italia di bursa transfer musim panas 2023 (Foto: Reuters/Craig Brough)
A
A
A

BERIKUT tiga pemain Manchester United yang dibeli dari klub Liga Italia pada musim panas 2023. Ketiga pemain itu sejauh ini langsung menjadi pilihan utama pelatih Erik ten Hag.

Man United cukup aktif di bursa transfer musim panas 2023 dengan mendatangkan total tujuh pemain baru. Namun, tiga di antaranya direkrut dari klub-klub Serie A.

Sofyan Amrabat tampil bersama Manchester United (Foto: Reuters/Peter Powell)

Lantas, siapa saja tiga pemain tersebut? Berikut ulasannya.

3. Sofyan Amrabat

Gelandang berpaspor Maroko ini bersinar di Piala Dunia 2022. Amrabat didatangkan dari Fiorentina untuk menambal lini tengah. Ia juga punya poin plus yakni bisa diturunkan di sejumlah posisi.

Terbukti, Amrabat dalam dua laga terakhir diturunkan sebagai bek kiri. Man United semakin untung lantaran mendatangkan pemain berusia 27 tahun ini dengan harga miring, yakni dipinjam selama setahun dengan biaya 10 juta euro (setara Rp163 miliar) plus opsi permanen sebesar 25 juta euro (setara Rp409 miliar).

2. Andre Onana

Andre Onana menjadi pilihan utama Man United di bawah mistar gawang (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

Ten Hag begitu ngebet mendatangkan kiper asal Kamerun ini. Betapa tidak, Onana memiliki kemampuan yang tidak ada dalam diri kiper sebelumnya, David de Gea, yakni membangun serangan dari belakang.

Man United pun harus merogoh kocek hingga 52,5 juta euro (setara Rp860 miliar) untuk memboyong Onana dari Inter Milan. Namun, sejauh ini kiper berusia 27 tahun itu masih butuh waktu untuk beradaptasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/45/2892225/liverpool-dan-manchester-united-berebut-federico-chiesa-mohamed-salah-dan-jadon-sancho-dibuang-S3cpKMrE3w.jpg
Liverpool dan Manchester United Berebut Federico Chiesa, Mohamed Salah dan Jadon Sancho Dibuang?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/51/1632183/timnas-basket-putra-indonesia-mencari-15-pemain-terbaik-untuk-diboyong-try-out-ke-australia-qxu.webp
Timnas Basket Putra Indonesia Mencari 15 Pemain Terbaik untuk Diboyong Try Out ke Australia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/10/05/gianluigi_donnarumma.jpg
Donnarumma Pastikan Timnas Italia Bukan Tim Gagal dan Akan Kembali ke Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement