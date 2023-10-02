3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!

Andre Onana merupakan salah satu pemain yang dibeli Manchester United dari klub Liga Italia di bursa transfer musim panas 2023 (Foto: Reuters/Craig Brough)

BERIKUT tiga pemain Manchester United yang dibeli dari klub Liga Italia pada musim panas 2023. Ketiga pemain itu sejauh ini langsung menjadi pilihan utama pelatih Erik ten Hag.

Man United cukup aktif di bursa transfer musim panas 2023 dengan mendatangkan total tujuh pemain baru. Namun, tiga di antaranya direkrut dari klub-klub Serie A.

Lantas, siapa saja tiga pemain tersebut? Berikut ulasannya.

3. Sofyan Amrabat

Gelandang berpaspor Maroko ini bersinar di Piala Dunia 2022. Amrabat didatangkan dari Fiorentina untuk menambal lini tengah. Ia juga punya poin plus yakni bisa diturunkan di sejumlah posisi.

Terbukti, Amrabat dalam dua laga terakhir diturunkan sebagai bek kiri. Man United semakin untung lantaran mendatangkan pemain berusia 27 tahun ini dengan harga miring, yakni dipinjam selama setahun dengan biaya 10 juta euro (setara Rp163 miliar) plus opsi permanen sebesar 25 juta euro (setara Rp409 miliar).

2. Andre Onana

Ten Hag begitu ngebet mendatangkan kiper asal Kamerun ini. Betapa tidak, Onana memiliki kemampuan yang tidak ada dalam diri kiper sebelumnya, David de Gea, yakni membangun serangan dari belakang.

Man United pun harus merogoh kocek hingga 52,5 juta euro (setara Rp860 miliar) untuk memboyong Onana dari Inter Milan. Namun, sejauh ini kiper berusia 27 tahun itu masih butuh waktu untuk beradaptasi.