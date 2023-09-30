Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool dan Manchester United Berebut Federico Chiesa, Mohamed Salah dan Jadon Sancho Dibuang?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |07:01 WIB
Liverpool dan Manchester United Berebut Federico Chiesa, Mohamed Salah dan Jadon Sancho Dibuang?
Federico Chiesa masuk radar Liverpool dan Manchester United. (Foto: REUTERS/Alberto Lingria)
A
A
A

LIVERPOOL dan Manchester United dikabarkan berebut winger Juventus, Federico Chiesa. Demi mendapatkan tanda tangan striker 25 tahun asal Italia itu, apakah Mohamed Salah dan Jadon Sancho bakal dibuang oleh klubnya masing-masing?

Federico Chiesa sejatinya masih terikat kontrak dengan Bianconeri -julukan Juventus- yang akan habis pada akhir Juni 2025. Eks bomber Fiorentina itu tampil cukup impresif bersama Juventus dengan mencetak empat gol dalam enam penampilan di Liga Italia 2023-2024.

Mohamed Salah

(Mohamed Salah masuk radar Al Ittihad)

Tak heran Federico Chiesa banyak dilirik sejumlah tim top dunia termasuk Liverpool dan Manchester United. Bagi The Reds -julukan Liverpool, mereka mengincar pemain 25 tahun tersebut sebagai antisipasi jika Mohamed Salah hengkang dari Anfield.

Selama beberapa pekan terakhir di jendela transfer musim panas 2023, Mohamed Salah menjadi perhatian utama klub raksasa Liga Arab Saudi, Al Ittihad. Namun, Liverpool tetap bersikukuh mereka tidak akan menjual Mohamed Salah dengan harga berapa pun.

Akan tetapi, Al Ittihad dilaporkan akan menghidupkan kembali minat mereka kepada Mohamed Salah di jendela transfer mendatang. Sebagai antisipasi kehilangan pemain bintangnya, Liverpool sedang menyusun daftar pemain untuk menggantikan Mohamed Salah.

Adalah Federico Chiesa yang menjadi salah satu dari sekian banyak pemain yang dikaitkan dengan Liverpool. The Reds sendiri menyetujui investasi baru sebesar 164 juta poundsterling dari perusahaan investasi olahraga global Dynasty Equity, meski anggaran transfer Jurgen Klopp akan tetap sama.

