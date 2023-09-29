Bela Andre Onana yang dalam Tekanan di Manchester United, Daley Blind: Dia Salah Satu Kiper Terhebat!

MANCHESTER – Penjaga gawang Manchester United, Andre Onana, jadi sorotan karena penampilan yang masih kurang konsisten dan kerap buruk di awal musim ini. Tetapi, Onana dapat pembelaan dari eks pemain Manchester United Daley Blind.

Daley Blind menyebut Onana adalah salah satu penjaga gawang terbaik di dunia. Penilaian itu disampaikan karena Blind sendiri pernah merasakan empat musim bermain bersama Onana semasa di Ajax Amsterdam.

“Dia (Andre Onana) salah satu kiper terhebat di dunia,” tegas Blind, dilansir dari Goal Internasional, Jumat (29/9/2023).

"Dia memiliki sikap acuh tak acuh, dia lengkap dan ketika pikirannya benar, dia bisa menjadi salah satu kiper terbaik. Dia seorang pemenang. Selalu ingin berlatih lebih banyak. Saya memiliki hubungan yang baik dengannya,” sambungnya.