HASIL Lecce vs AS Roma di Liga Italia 2022-2023 sudah diketahui. Giallorossi -julukan AS Roma- harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Lecce dengan skor 1-1.

Pertandingan tersebut digelar di Stadio Via del Mare, Italia, pada Minggu (12/2/2023) dini hari WIB. Satu gol Lecce lahir lewat bunuh diri Roger Ibanez (7’), sementara satu gol AS Roma dicetak oleh Paulo Dybala lewat titik putih (17’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AS Roma langsung bermain dengan tempo tinggi di awal babak pertama. Kendati unggul lebih dulu, Giallorossi justru kebobolan pada menit ke-7 usai Roger Ibanez melakukan bunuh diri. Skor 1-0 untuk keunggulan Lecce.

Giallorossi mencoba untuk merespons gol tersebut pada menit ke-10. Umpan Paulo Dybala mampu disambut dengan baik oleh Gianluca Mancini, sayang tandukannya masih melebar.

Pada menit ke-17, AS Roma mendapat hadiah dari penalti. Paulo Dybala yang turun sebagai eksekutor pun tak menyia-nyiakan kesempatan, skor kini imbang 1-1.

Lecce mencoba untuk keluar dari tekanan AS Roma. Pada menit ke-35, Gabriel Strefezza melepaskan tembakkan dari luar kotak penalti namun tendangannya melambung jauh dari gawang Giallorossi. Skor imbang 1-1 pun menutup jalannya babak pertama.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, AS Roma terus mendominasi jalannya pertandingan. Pada menit ke-50, Tammy Abraham hampir mencetak gol untuk membuat Giallorossi unggul, sayangnya tandukannya masih mampu diamankan kiper Lecce, Wladimiro Falcone.

Lini pertahanan Lecce tampak terlalu kukuh untuk Giallorossi. Serangan-serangan yang dilancarkan tim asuhan Jose Mourinho itu mampu diredam dengan sempurna oleh Samuel Umtiti dan kolega.

Hingga pertandingan berakhir, baik Lecce maupun AS Roma gagal memanfaatkan peluang yang tercipta. Alhasil, skor imbang 1-1 pun menjadi penutup di pertandingan ini. Dengan hasil ini, AS Roma pun gagal menggeser Inter Milan di peringkat kedua klasemen sementara Liga Italia 2022-2023. Paulo Dybala dan kolega saat ini mengoleksi 41 poin dan terpaut dua angka dari Nerazzurri -julukan Inter Milan. Susunan Pemain Lecce vs AS Roma Lecce (4-3-3): Wladimiro Falcone; Valentin Gendrey, Federico Baschirotto, Samuel Umtiti, Antonino Gallo; Alexis Blin, Morten Hjulmand, Joan Gonzalez; Gabriel Strefezza, Lorenzo Colombo, Federico Di Francesco. Pelatih: Marco Baroni. AS Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibanez; Stephan El Shaarawy, Nemanja Matic, Bryan Cristante, Nicola Zalewski; Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini; Tammy Abraham. Pelatih: Jose Mourinho.