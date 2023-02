HASIL AS Monaco vs PSG di Liga Prancis 2022-2023 sudah diketahui. Les Rouge et Blanc -julukan AS Monaco- selaku tim tuan rumah berhasil mempermalukan PSG usai menang dengan skor 3-1.

Laga tersebut tersaji di Stade Louis II, Monaco, Prancis, pada Sabtu (11/2/2023) malam WIB. Tiga gol kemenangan AS Monaco dicetak oleh Aleksandr Golovin (4’) dan Wissam Ben Yedder (18’, 45+2’), sementara satu gol PSG lahir lewat Warren Zaire Emery (39’).

Dengan hasil ini, AS Monaco berhasil naik ke peringkat kedua di papan klasemen sementara Liga Prancis 2022-2023 dengan koleksi 47 poin. Mereka hanya terpaut tujuh angka dari Les Parisiens -julukan PSG- yang duduk di puncak klasemen.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan pendukung sendiri, AS Monaco langsung tampil menyerang sejak menit awal. Pada menit ke-4, AS Monaco langsung unggul usai Aleksandr Golovin memanfaatkan bola liar. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tuan rumah.

Tak ingin terus diserang, PSG coba merespons gol tersebut dengan melancarkan beberapa serangan berbahaya untuk AS Monaco. Sayang peluang-peluang yang tercipta masih belum mampu dikonversikan menjadi gol.

Alih-alih mengejar ketertinggalan, PSG justru kembali kebobolan pada menit ke-18. Wissam Ben Yedder melepaskan tembakkan yang tak mampu dihalau koper PSG, Gianluigi Donnarumma. Skor 2-0 untuk keunggulan AS Monaco.

Pada menit ke-39, PSG sukses memperkecil ketertinggalan lewat Warren Zaire Emery. Skor pun berubah menjadi 2-1.

Menjelang berakhirnya babak pertama tepatnya di menit ke-45+2, AS Monaco kembali mencetak gol dan menambah keunggulan lewat tendangan yang dilepaskan Wissam Ben Yedder. Keunggulan 3-1 untuk AS Monaco pun menutup jalannya babak pertama

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, PSG mencoba untuk tampil menekan demi mengejar ketertinggalan dari AS Monaco. Akan tetapi, kukuhnya lini belakang tim tuan rumah membuat Les Parisiens kesulitan untuk mencetak gol.

Pada menit ke-55, Les Parisiens mendapat peluang lewat tembakkan yang dilepaskan Juan Bernat. Namun, tendangan tersebut masih mampu diblok Axel Disasi.

Follow Berita Okezone di Google News

Tak tinggal diam, AS Monaco mencoba untuk keluar dari tekanan. Di menit ke-74, Youssouf Fofana melepaskan tendangan keras ke arah gawang PSG, akan tetapi tembakan tersebut masih membentur pemain Les Parisiens. PSG terus melancarkan serangan demi serangan untuk memperkecil ketertinggalan. Namun hingga pertandingan berakhir, peluang yang tercipta gagal berbuah gol. Skor 3-1 untuk kemenangan AS Monaco pun menutup laga ini. Susunan Pemain AS Monaco vs PSG: AS Monaco (4-4-2): Alexander Nubel; Ruben Aguilar, Axel Disasi, Guillermo Maripan, Caio Henrique; Krepin Diatta, Mohamed Camara, Youssouf Fofana, Aleksandr Golovin; Wissam Ben Yedder, Ben Seghir. Pelatih: Philippe Clement. PSG (3-5-2): Gianluigi Donnarumma; El Chadaille Bitshiabu, Marquinhos, Danilo Pereira; Timothee Pembele, Carlos Soler, Vitinha, Warren Zaire Emery, Juan Bernat; Hugo Ekitike, Neymar Jr. Pelatih: Christophe Galtier.