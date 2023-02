HASIL Leeds United vs Manchester United di Liga Inggris 2022-2023 sudah diketahui. The Red Devils -julukan Manchester United- berhasil meraih poin penuh usai menumbangkan The Whites -julukan Leeds United- dengan skor meyakinkan 2-0.

Bentrokan antara Leeds United vs Manchester United tersaji di Stadion Elland Road, Inggris, pada Minggu (12/2/2023) malam WIB. Dua gol The Red Devils yang bersarang di gawang The Whites dicatatkan oleh Marcus Rashford (80’) dan Alejandro Garnacho (85’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Leeds United hampir saja membuka keunggulan lewat Crysencio Summerville pada menit ke-6. Sayang, sepakannya di depan kemelut Manchester United malah melambung tinggi.

Manchester United tak tinggal diam, mereka mencoba untuk membangun serangan demi mencetak gol. Pada menit ke-20, Bruno Fernandes melepaskan tembakkan keras, sayang bola masih melebar dari gawang Leeds United.

Pada menit ke-22, Leeds United kembali mengancam gawang Manchester United. Namun, tembakan yang dilepas Patrick Bamford masih membentur Luke Shaw.

Leeds United dan Manchester United sama-sama bermain agresif dan jual beli serangan pun tercipta hingga akhir babak pertama. Akan tetapi, peluang-peluang yang tercipta masih belum mampu membuahkan gol. Skor 0-0 menjadi penutup babak pertama.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Manchester United mendominasi jalannya pertandingan. Mereka menguasai bola dan terus menekan pertahanan Leeds United.

Pada menit ke-64, Fred melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Namun, bola malah melambung tinggi di atas gawang Leeds United.

Leeds United tak tinggal diam dan mencoba keluar dari tekanan. Pada menit ke-66, Wilfried Gnonto melepas tendangan dari luar kotak penalti, akan tetapi bola masih mampu diamankan dengan sangat baik oleh David De Gea.

Manchester United akhirnya sukses membuka keran gol pada menit ke-80. Marcus Rashford berhasil memanfaatkan umpan dari Luke Shaw dan menyundul bola ke gawang Illan Meslier, skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Pada menit ke-85, Alejandro Garnacho berhasil menggandakan keunggulan Manchester United. Ia melepaskan tembakkan keras dengan kaki kanan usai menerima umpan dari Wout Weghorst, skor 2-0 untuk Manchester United. Hingga pertandingan berakhir, skor 2-0 untuk keunggulan Manchester United tidak berubah. Alhasil, tim asuhan Erik Ten Hag itu keluar sebagai pemenang di laga ini. Susunan Pemain Leeds United vs Manchester United Leeds United (4-2-3-1): Illan Meslier; Junior Firpo, Maximilian Wober, Robin Koch, Luke Ayling; Weston McKennie, Tyler Adams; Crysensio Summerville, Jack Harrison, Degnand Wilfried Gnonto; Patrick Bamford. Pelatih: Michael Skubala. Manchester United (4-2-3-1): David De Gea; Diogo Dalot, Harry Maguire, Luke Shaw, Tyrell Malacia; Fred, Marcel Sabitzer; Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Wout Weghorst. Pelatih: Erik Ten Hag.