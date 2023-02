PREDIKSI skor Lecce vs AS Roma di Liga Italia 2022-2023 akan diulas dalam artikel ini. Kedua tim ini bakal berjumpa di pekan ke-22 Liga Italia 2022-2023, Minggu, 12 Februari 2023 dini hari pukul 00.00 WIB.

Giallorossi (julukan AS Roma) bakal bertandang ke Stadion Via del Mare, markas Lecce. Tim besutan Jose Mourinho mengincar kemenangan, demi melanjutkan tren positif usai menekuk Empoli dengan skor 2-0 di pekan sebelumnya.

Sebaliknya, Lecce, yang bermain di kandang sendiri enggan rela kehilangan tiga poin begitu saja. Pasalnya, tim asuhan Marco Baroni ini tengah bangkit secara perlahan setelah kehilangan banyak poin di beberapa pertandingan sebelumnya.

Di sisi lain, kemenangan yang diincar AS Roma juga bakal jadi jalan mereka mendekati rivalnya, Inter Milan, yang tengah bercokol di posisi kedua klasemen sementara Liga Italia 2022-2023. Sebatas diketahui, kini AS Roma ada di peringkat keempat dengan raihan 40 poin.

Lorenzo Pellegrini dkk terpaut tiga angka saja dari Inter Milan. Kemenangan atas Lecce dini hari WIB nanti, membuka peluang mereka untuk menyalip Inter Milan sementara ini.

Sementara itu, Lecce pun tengah berjuang untuk memperbaiki posisi mereka di papan klasemen. Tim berjuluk Salentini itu ada di peringkat ke-14 dengan koleksi 23 poin.

Jika menang lawan AS Roma nanti, maka Salentini akan meraup tambahan tiga angka. Tambahan poin itu nantinya akan menyamai koleksi angka Juventus, yang ada di peringkat ke-10 saat ini.

Kendati demikian, Lecce diprediksi bakal menemui jalan terjal. Sebab dalam enam pertemuan terakhir dengan AS Roma, Lecce hanya menang satu kali saja. Bahkan, di dua pertemuan terakhir, Lecce harus bertekuk lutut di tangan AS Roma. Di pertemuan awal Liga Italia 2022-2023, Lecce dipaksa menyerah 1-2. Sebelumnya, ketika bersua di Coppa Italia 2021-2022, Lecce dihajar 1-3. Dengan torehan tersebut, AS Roma cukup diunggulkan meraup tiga angka dari Lecce. Tak ayal, Tim Okezone memprediksi AS Roma bakal menang dengan skor 2-0 atas Lecce. Berikut prediksi line up Lecce vs AS Roma: Lecce (XI): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco AS Roma (XI): Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham Berikut prediksi skor Lecce vs AS Roma: Sportskeeda: Lecce 1-2 AS Roma Whoscoored: Lecce 1-2 AS Roma Okezone: Lecce 0-2 AS Roma