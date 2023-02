KLUB Liga Italia, AS Roma diklaim wajib masuk ke zona Liga Champions jika tak ingin melihat sang pelatih, Jose Mourinho, angkat kaki dari Stadion Olimpico. Hal itu menyusul isu yang mengatakan kalau Mourinho siap kembali ke Chelsea.

Ya, kabar mengenai Jose Mourinho yang ingin hengkang dari AS Roma ke Chelsea saat ini tengah menjadi buah bibir. Terlebih, kontrak The Special One -julukan Jose Mourinho- bersama Giallorossi -julukan AS Roma- akan berakhir pada Juni 2024 mendatang.

Bahkan, beredar isu jika Chelsea tertarik untuk menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih di musim panas 2023 mendatang. Hal itu menyusul performa buruk The Blues -julukan Chelsea- di bawah asuhan Graham Potter.

Melansir dari laman Football Italia, Rabu (8/2/2023), AS Roma disebut wajib finis di zona Liga Champions musim depan jika tak ingin kehilangan Jose Mourinho. Dalam laporan tersebut mengatakan, jika Giallorossi lolos ke Liga Champions akan membuat Mourinho bertahan di Stadion Olimpico setidaknya sampai kontrak sang pelatih berakhir.

“Penempatan AS Roma di Liga Champions akan sangat penting untuk membujuk Jose Mourinho agar mau memimpin Giallorossi setidaknya sampai akhir kontraknya,” tulis Football Italia.

Sementara itu, Jose Mourinho sendiri sempat dilaporkan frustrasi dengan kondisi keuangan AS Roma. Sebab, manajemen Giallorossi tak mampu memuaskan hasrat The Special One perihal transfer pemain. Dengan melihat kondisi skuadnya, Mourinho pun pesimis AS Roma bakal lolos ke Liga Champions. Ia bahkan berpikiran kalau Giallorossi perlu keajaiban untuk bisa mendapatkan tempat di kompetisi tertinggi antar klub Eropa itu. Untuk diketahui, saat ini AS Roma berada di posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia 2022-2023 dengan koleksi 40 poin dari 21 pertandingan. Giallorossi hanya terpaut satu poin dari Lazio yang duduk di peringkat keempat dan dua poin dari Atalanta serta AC Milan yang masing-masing berada di posisi kelima dan keenam.