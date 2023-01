RIYADH – Sebuah momen yang dialami Cristiano Ronaldo di laga Riyadh All Star vs PSG jadi sorotan publik. Momen itu adalah kala sang megabintang yang membela Riyadh All Star itu terlihat kena tinju dari penjaga gawang PSG, Keylor Navas.

Sebagaimana diketahui, duel seru tersaji dalam pertemuan All Star vs PSG di King Fahd Stadium, Arab Saudi, Jumat (20/1/2023) dini hari WIB. Pasalnya, baik PSG dan Riyadh All Star, kedua tim saling berbalasan gol sejak menit awal. Laga pun akhirnya dimenangkan PSG dengan skor tipis 5-4.

Adapun lima gol PSG dicetak oleh Lionel Messi (3’), Marquinhos (43’), Sergio Ramos (53’), Kylian Mbappe (penalti 60’), dan Hugo Ekitike (78’). Sementara itu, empat gol Riyadh All Star disumbang Ronaldo (penalti 34’ dan 45+6’), Jang Hyun Soo (56’), dan Talisca (90+4’).

Melansir dari Sportbible, Jumat (20/1/2023), gol penalti yang dicetak Ronaldo pada menit ke-34 menjadi sorotan. Pasalnya, eks pemain Manchester United itu mendapat hadiah untuk mencetak gol dari titip putih usai kiper PSG, Navas, menghajar dengan telak muka CR7 –julukan Ronaldo.

Saat itu, Ronaldo langsung jatuh terkapar di lapangan. Pemain berpaspor Portugal ini kesakitan sambil memegangi bagian wajahnya yang kena hajar dari Navas yang juga merupakan mantan rekannya saat membela Real Madrid.

Kesalahan yang dilakukan Navas ini bisa dibilang tidak biasa. Mungkin, momen tersebut yang menjadi bagian betapa panasnya pertandingan persahabatan itu berlangsung, di luar rivalitas panas antara Messi dan Ronaldo. Terlepas dari hal itu, Ronaldo keluar sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut. Kendati Riyadh All Star telan kekalahan, performa CR7 dinilai lebih hebat ketimbang Mbappe dan Messi. Kemudian, atmosfer penonton yang memadati King Fahd Stadium juga sangat luar biasa. Wajar saja, penonton sangat antusias, mengingat rivalitas antara Messi dan Ronaldo merupakan duel yang sangat dinanti-nanti para pecinta sepak bola. Terlebih, saat CR7 masih membela Real Madrid dari Messi bermain untuk Barcelona, kedua pemain itu sering bertemu setiap musim. Maka tak heran, penonton sangat antusias karena duel Ronaldo dan Messi akan sangat langka terjadi di kemudian hari.