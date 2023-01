HASIL Riyadh All Star vs Paris Saint-Germain (PSG) di laga uji coba yang berlangsung di Stadion King Fahd, Riyadh, Arab Saudi pada Jumat (20/1/2022) dini hari WIB telah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Riyadh All Star yang diperkuat pemain-pemain dari Al Hilal dan Al Nassr harus rela bertekuk lutut dengan skor 4-5.

Cristiano Ronaldo yang memperkuat Riyadh All Star sebenarnya mencetak dua gol di laga ini. Sayangnya, gol-gol dari Cristiano Ronaldo belum cukup membantu Riyadh All Star meraih kemenangan atas PSG yang diperkuat Lionel Messi.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil dengan kekuatan penuh, PSG langsung unggul 1-0 saat laga baru berjalan tiga menit. Lionel Messi yang mencetak gol pembuka dengan sontekannya setelah memanfaatkan umpan terobosan ciamik dari Neymar Jr.

Tak mau kalah dari sang rival, Cristiano Ronaldo hampir menyamakan kedudukan untuk Riyadh All Star pada menit ke-6. Sayangnya, tendangan keras yang dilepaskan pemain asal Portugal itu mengarah tepat ke tangkapan kiper PSG, Keylor Navas.

Sembilan menit kemudian, Les Parisiens -julukan PSG- kembali mendapatkan peluang emas lewat Neymar. Namun, tendangannya yang menyambut crossing mendatar Achraf Hakimi bisa ditepis Mohammed Al Owais.

Pada menit 24, Kylian Mbappe sebenarnya berhasil membawa sang raksasa Liga Prancis unggul 2-0. Akan tetapi, golnya dianulir karena dia sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan terobosan dari La Pulga –julukan Messi.

Tujuh menit berselang, wasit memberikan hadiah penalti kepada Riyadh All Star setelah wajah Cristianp Ronaldo ditinju Keylor Navas ketika berebut bola di udara. Mantan pemain Manchester United itu pun sukses melakukan tugasnya dengan baik sebagai eksekutor untuk membuat skor imbang 1-1.

Pada menit 40, PSG terpaksa melanjutkan laga dengan 10 pemain setelah Juan Bernat diganjar kartu merah oleh wasit karena menjegal Salem Al Dawsari sebagai orang terakhir. Namun, mereka justru bisa membobol gawang Riyadh All Star lagi pada menit 43 via sontekan Marquinhos yang memanfaatkan umpan Kylian Mbappe.

Bahkan, Pasukan Christophe Galtier nyaris unggul 3-1 di akhir babak pertama setelah mendapat tendangan penalti usai Neymar Jr dilanggar di kotak terlarang pada menit 45+1. Tetapi, tendangan penalti bintang asal Brasil itu bisa ditangkap Al Owais. Kemudian, Cristiano Ronaldo lagi-lagi mencetak gol lagi di akhir babak pertama untuk membuat skor imbang 2-2 saat turun minum.

Babak Kedua Meski bermain dengan 10 pemain, PSG langsung tancap gas di babak kedua dan berhasil unggul lagi 3-2. Kali ini, gantian Sergio Ramos yang mencatatkan namanya di papan skor usai menyumbang gol dengan sontekannya di mulut gawang yang mengakhiri skill individu cemerlang yang dilakukan Kylian Mbappe. Namun, tiga menit kemudian, Riyadh All Star bisa menyamakan kedudukan lewat Jang Hyun Soo. Bek asal Korea Selatan itu menjebol gawang Keylow Navas dengan tandukannya yang menyambar umpan Martinez. Akan tetapi, skor imbang 3-3 itu hanya bertahan tiga menit saja. Pada menit 61, Les Parisiens memimpin 4-3 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe setelah sebelumnya sepakan Messi terekena tangan Ali Al Bulayhi di kotak terlarang. Setelah itu, pada menit 62 Cristiano Ronaldo ditarik keluar oleh Riyadh All Star. Begitu pula dengan Messi, Neymar dan Mbappe, yang digantikan para pemain muda PSG. Meski para pemain bintang tersebut sudah ditarik keluar, pertandingan tetap berjalan menarik. Bahkan, PSG menjauh dengan keunggulan 5-3 berkat gol Hugo Ekitike pada menit 78 yang memaksimalkan serangan balik cepat. Memasuki menit-menit akhir pertandingan Riyadh All Stars terus mengepung pertahanan PSG. Mereka pun sukses memangkas ketertinggalan lewat gol tendangan jarak jauh Anderson Talisca pada menit 90+4. Alhasil, Lionel Messi dan kolega mengamankan kemenangan dengan skor 5-4 atas Crisitano Ronaldo dan kawan-kawan. Berikut susunan pemain PSG vs Riyadh All Stars (Al Hilal & Al Nassr): PSG (4-3-3): K. Navas; A. Hakimi, Marquinhos, S. Ramos, J. Bernat; F. Ruiz, C. Soler, R. Sanches; Neymar Jr, K. Mbappe, L. Messi. Cadangan: E. Bitshiabu, G. Donnarumma, H. Ekitike, I. Gharbi, I. Housni, P. Kimpembe, A. Letellier, N. Mendes, T. Pembele, D. Pereira, S. Rico,, Vitinha, W. Zaire-Emery. Pelatih: C. Galtier RIYADH ALL STARS (4-5-1): M. Al Owais; S. Abdulhamid, Al Boleahi, Jang Hyun-Soo, S. Al Ghannam; L. Gustavo, M. Kanno, C. Ronaldo, A. Carillo, M. Pereira; A. Talisca. Cadangan: A. Al Amri, K. Al Dawsari, S. Al Dawsari, M. Al Juwayr, S. Al Najei, A. Al Oujami, A. Bukhari, G. Cuellar, A. Gonzalez, O. Ighalo, G. Konan, A. Madu, M. Marega, G. Martinez, A. Otayf. Pelatiih: M. Gallardo.