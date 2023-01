KOMPETISI kasta tertinggi futsal di Indonesia, Liga Futsal Profesional (LFP) 2022-2023 segera bergulir. Pada gelaran LFP pada musim ini, diikuti oleh 12 klub futsal putra dan 6 klub futsal putri.

MNCTV menayangkan secara langsung dua pertandingan perdana LFP 2022-2023 pada Sabtu, 7 Januari 2023 antara Giga FC Kota Metro vs Bintang Timur Surabaya (BTS) pada pukul 09.45 WIB dan Sadakata United Berau vs Cosmo JNE FC Jakarta pada pukul 12.00 WIB diselenggarakan di GOR POPKI Cibubur, Jakarta.

Untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan Liga Futsal Profesional lainnya, dapat disaksikan di MNC Sport, RCTI+, dan Vision+. Tiga pertandingan lainnya yang dapat disaksikan secara langsung, antara Radit FC Pontianak vs Blacksteel FC Manokwari pada pukul 14.00 WIB, IPC Pelindo Jakarta vs Unggul FC Malang pada pukul 16.00 WIB, dan Fafage Vamos FC Mataram vs Halus FC Jakarta pada pukul 18.00 WIB.

Berikut daftar 12 klub putra di LFP 2022-2023 :

1. Bintang Timur Surabaya FC

2. Blacksteel FC Manokwari

3. Pendekar United Luwu Utara

4. Cosmo JNE FC Jakarta

5. Kancil WHW Pontianak

6. Sadakata United Berau

7. Fafage Vamos FC Mataram

8. Halus FC Jakarta

9. IPC Pelindo II Jakarta

10. Giga FC Kota Metro

11. Unggul FC Malang

12. Radit FC Pontianak

Berikut daftar 6 klub putri di LFP 2022-2023 :

1. Netic FC Cibinong

2. Puteri Sumatera Selatan Musi Rawas

3. Pusaka Angels Kendal

4. Kebumen United

5. Muara Enim United

6. Pansa FC Yogyakarta

