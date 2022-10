PREDIKSI skor Hellas Verona vs AS Roma di Liga Italia 2022-2023 akan dibahas dalam artikel ini. Hellas Verona kedatangan tamu tangguh yakni AS Roma pada pekan ke-12 Liga Italia 2022-2023.

Laga tersebut bakal tersaji di Stadion Marcantonio Bentegodi, Verona pada Selasa (1/11/2022) dini hari WIB. Dalam pertandingan tersebut, baik Hellas Verona maupun AS Roma sama-sama membutuhkan poin penuh.

Terlebih bagi tim tuan rumah, Hellas Verona. Hellas Verona harus memetik poin penuh kala menjamu AS Roma jika ingin keluar dari zona degradasi di papan klasemen sementara Liga Italia 2022-2023.

Mereka mengalami nasib sial setelah duduk di peringkat ke-19 klasemen. Saat ini, Hellas Verona bahkan baru mengoleksi lima poin dari 11 penampilan.

BACA JUGA:Paolo Ciabatti Respons Kabar Fabio Di Giannantonio Tak Betah di Ducati

Parahnya, dalam lima pertandingan terakhir, Hellas Verona belum pernah meraih kemenangan sama sekali. Lima pertandingan tersebut pun dipenuhi dengan kekalahan.

Tentunya, AS Roma menjadi lawan yang sulit bagi Hellas Verona mengingat kepercayaan diri mereka saat ini tengah hancur lebur. Namun, tampil di hadapan publik sendiri diyakini bisa membantu Hellas Verona menahan gempuran skuad asuhan Jose Mourinho itu.

Di sisi lain, AS Roma datang dengan tujuan meraih poin penuh. Hal tersebut dilakukan Chris Smalling dan kolega demi bisa kembali masuk ke empat besar di papan klasemen sementara. Apalagi tren kemenangan beruntun mereka harus terputus usai dikalahkan Napoli dengan skor tipis 1-0 pada pekan lalu. Tak hanya itu, berkat kekalahan tersebut mereka harus terlempar dari empat besar. Saat ini, Giallorossi -julukan AS Roma- berada di urutan keenam papan klasemen dengan mengoleksi 22 poin dari 11 pertandingan. Jika sukses meraih kemenangan, maka dapat dipastikan AS Roma bisa kembali ke posisi semula yakni posisi keempat. Pasalnya, skuad besutan Jose Mourinho itu hanya terpaut dua poin dari Inter Milan yang berada di peringkat kelima dan Lazio di peringkat keempat. Selain itu, mereka juga menghadapi Hellas Verona yang terseok-seok di papan bawah. Berikut prediksi skor Hellas Verona vs AS Roma di Liga Italia 2022-2023 Sportskeeda: Hellas Verona 1-3 AS Roma Sportsmole: Hellas Verona 1-2 AS Roma Whoscored: Hellas Verona 1-2 AS Roma Okezone: Hellas Verona 0-3 AS Roma Berikut prediksi susunan pemain Hellas Verona vs AS Roma di Liga Italia 2022-2023 Hellas Verona (3-4-2-1): Lorenzo Montipo; Isak Hien, Koray Gunter, Federico Ceccherini; Fabio Depaoli, Miguel Veloso, Adrien Tameze, Marco Faraoni; Yayah Kallon, Simone Verdi; Thomas Henry. AS Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Chris Smalling, Gianluca Mancini; Nicola Zalewski, Bryan Cristante, Mady Camara, Leonardo Spinazzola; Nicolo Zaniolo, Lorenzo Pellegrini; Tammy Abraham.