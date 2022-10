AS ROMA vs Napoli di Liga Italia 2022-2023 pada Senin 24 Oktober 2022 dini hari pukul 01.45 WIB. Jelang laga itu, pelatih AS Roma, Jose Mourinho menegaskan bahwa timnya bukanlah tim yang kerap bertahan dalam sebuah pertandingan.

Justru The Special One menyoroti produktivitas anak buahnya di 10 pertandingan awal Liga Italia 2022-2023. Menurut juru taktik asal Portugal itu, Giallorossi (julukan AS Roma) sudah mencetak 13 gol sejauh ini.

Catatan itu yang dijadikan landasan Jose Mourinho, bahwa timnya bukan klub dengan tipikal bertahan. Ia pun sempat dibuat geram dengan ujaran yang menyatakan bahwa AS Roma merupakan tim bertahan di Liga Italia 2022-2023.

“Jika Anda melihat statistik untuk gol yang dicetak, kami adalah kekuatan serangan terbaik kedelapan di Serie A, bukan karena kami bertahan,” ucap Jose Mourinho dilansir Football Italia, Minggu (23/10/2022).

“Kami bahkan memiliki banyak peluang, namun belum kami optimalkan. Bahkan terkadang itu adalah masalah keberuntungan saja,” ucap Jose Mourinho.

Jose Mourinho pun mengatakan AS Roma memiliki lebih dari 20 peluang menghadapi Atalanta. Namun, harus puas menelan kekalahan dengan skor 0-1.

Sementara menghadapi Napoli, ia mengaku akan melihat para pemainya melawan Napoli. Ia bertekad untuk tidak kebobolan di lanjutan pekan ke-11 Liga Italia 2022-2023 ini. “Kami memiliki 20 peluang melawan Atalanta dan kemudian kalah dari tim yang hanya memiliki satu tembakan. Napoli mencetak banyak gol, bertahan dengan baik dan kami akan mencoba melihat apa yang bisa kami lakukan," tutupnya.