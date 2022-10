JELANG AS Roma vs Napoli di Liga Italia 2022-2023, kedua tim saling lempar psywar. Termasuk pelatih AS Roma, Jose Mourinho yang mengirim pesan dengan tensi tinggi kepada pelatih Napoli, Luciano Spalletti.

The Special One -julukan Jose Mourinho- mengatakan Napoli memang diunggulkan mendapatkan kemenangan. Namun, mereka bisa saja pulang tanpa mendapatkan satu poin pun dari Stadion Olimpico.

Sebagaimana diketahui, AS Roma akan menjamu Napoli di pekan ke-11 Liga Italia 2022-2023 di Stadion Olimpico, Senin 24 Oktober 2022 dini hari WIB. Meski bertindak sebagai tuan rumah, Giallorossi -julukan AS Roma- justru tak diunggulkan mendapatkan kemenangan.

Pasalnya dalam lima pertandingan terakhir melawan Napoli, AS Roma minim menorehkan kemenangan. Selain itu, Paulo Dybla dkk berada di posisi keempat di klasemen Liga Italia 2022-2023 dengan 22 poin.

Di sisi lain, Napoli sedang menujukkan performa apik di Liga Italia musim ini. Tim asa Naples itu belum merasakan kekalahan hingga pekan ke-10, sehingga membuat mereka memimpin klasemen dengan koleksi 26 poin dari delapan kemenangan dan dua hasil imbang.

Sementara menjelang laga nanti, Jose Mourinho memberikan peringatan kepada Luciano Spalletti karena Napoli difavoritkan akan mendapatkan kemenangan. Namun ia mengatakan tim favorit bisa pulang tanpa mendapatkan satu poin pun.

"Ada pendapat umum bahwa Napoli adalah favorit mendapatkan kemenangan. Tapi terkadang tim yang difavoritkan juga kalah," kata Jose Mourinho dilansir dari Football Italia, Minggu (23/10/2022). "Spalletti tahu dia bisa kalah dan itu bukan gertakan. Dia juga tahu timnya berada di puncak klasemen dan dalam kondisi sangat baik, tetapi itu tidak akan mudah," jelasnya. Sementara dalam lima pertemuan terakhir, Napoli berhasil meraih tiga kemenangan atas AS Roma dan dua hasil imbang di Liga Italia. Namun selama Jose Mourinho menangani Giallorossi, Luciano Spalletti belum pernah membawa Partenopei (julukan Napoli) menang.