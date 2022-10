HASIL AS Roma vs Lecce di Liga Italia 2022-2023 akan dibahas di sini. Giallorossi —julukan AS Roma— sukses meraih kemenangan dalam pertandingan yang digelar di Stadio Olimpico, Senin (10/10/2022) dini hari WIB.

Tuan rumah AS Roma sudah unggul sejak menit keenam melalui gol Chris Smalling, namun gol Gabriel Strefezza memaksa laga berakhir imbang 1-1 saat istirahat. TIga menit babak kedua berjalan, Paulo Dybala mencetak gol melalui eksekusi penaltinya yang terbukti menjadi penentu kemenangan 2-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan baru berjalan enam menit, Roma mampu merebut keunggulan. Chris Smalling berhasil mencetak gol dengan tandukannya, meneruskan umpan dari Lorenzo Pellegrini.

Keunggulan itu pun membuat tim berjuluk I Giallorossi tersebut terus menyerang. Mereka nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-15. Namun, serangan Pellegrini belum menemui sasaran.

Roma kemudian unggul jumlah pemaion sejak menit ke-22. Pemain Lecce, Morten Hjulmand, melakukan keras, sehingga wasit tak ragu menunjukkan kartu merah langsung.

Namun, hal itu justru membuat Roma lengah. Pasalnya, Lecce sanggup menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Gabriel Strefezza yang tak terjaga dengan bebas mencetak gol melalui tendangannya.

Roma kemudian bekerja keras untuk kembali memimpin. Hanya saja, mereka gagal melancarkan serangan yang berarti. Babak pertama pun usai dengan skor imbang, 1-1.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Roma mampu mengawalinya dengan baik. mereka bahkan memperoleh penalti pada menit ke-48. Paulo Dybala yang menjadi eksekutor pun mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Sayang, tidak lama kemudian Dybala harus ditarik keluar. Dia tampak merasa tidak nyaman setelah mencetak gol dan harus digantikan oleh Nemanja Matic ketika laga menyentuh menit ke-50. Skuad asuhan Jose Mourinho itu tak menurunkan tempo serangannya. Pada menit ke-56, mereka hampir menambah keunggulan. Hanya saja, serangan Pellegrini masih bisa dihalau lawan. Berusaha bangkit, Lecce melancarkan serangan balik. Pada menit ke-72, Federico Di Francesco mendapat peluang emas. Sayang, tendanganya itu bisa diamankan kiper Roma, Rui Patricio. Lecce belum menyerah hingga menit akhir laga. Mereka nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-85. Tetapi, tandukan Di Francesco kembali diamankan Patricio, yang menjaga Roma tetap unggul dan menang dengan skor 2-1.membawa Susunan Pemain AS Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Vina; Dybala, Zaniolo; Belotti Pelatih: Jose Mourinho Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda Pelatih: Marco Baroni