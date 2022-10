AS ROMA vs Lecce di Liga Italia 2022-2023 pada Senin 10 Oktober 2022 dini hari WIB. Jelang pertandingan krusial itu, pelatih Lecce, Marco Baroni janji membuat AS Roma kerepotan di kandang sendiri.

Seperti diketahui, AS Roma akan menjamu Lecce di Stadio Olimpico, Roma pada Senin 10 Oktober 2022 pukul 01.45 WIB. Sebelum pertandingan dimulai, AS Roma diprediksi akan bangkit usai menelan kekalahan dari Real Betis di Liga Eropa 2022-2023.

Hal itu diungkapkan oleh Marco Baroni. Menurutnya, Giallorossi-julukan AS Roma- akan menampilkan permainan agresif.

Namun, Marco Baroni tak mau gentar atas hal tersebut. Anak asuhnya akan berusaha semaksimal mungkin memberikan perlawanan yang ketat di laga nanti. Meskipun, AS Roma memiliki permainan yang cukup solid.

“Akan sangat sulit untuk bermain melawan tim yang sangat kuat, mereka memiliki kualitas yang hebat dan terluka oleh kekalahan baru-baru ini melawan Betis. Kami benar-benar harus membuat kesan yang baik dan mencoba dan melakukan perlawanan," ujar Marco Baroni, dilansir dari Chiesaditotti, Minggu (9/10/2022).

“Roma adalah tim yang sangat solid, dengan fisik yang gila, lihat saja solusi yang mereka miliki dari bola mati. Saya harus mengatakan yang sebenarnya: Saya tahu ini akan menjadi pertandingan yang rumit. Mereka telah menghabiskan banyak upaya dengan Betis dan memiliki leg kedua yang menentukan di Seville," tambahnya.

“Mourinho ingin menang bahkan ketika dia bermain bingo, mereka memiliki banyak pemain yang mereka miliki dan mereka akan berusaha untuk bangkit kembali," tukasnya. Kendati demikian, Marco Baroni tak takut untuk menghadapi gempuran dari AS Roma. Bahkan, pasukannya bertekad membuat tim besutan Jose Mourinho itu kesulitan di hadapan pendukungnya sendiri. “Kami tidak boleh takut akan hal ini dan dengan kerendahan hati kami akan mencoba membuat mereka kesulitan," tandasnya. Untuk diketahui, posisi kedua tim cukup jauh di klasemen Liga Italia 2022-2023. AS Roma sendiri menempati peringkat keenam dengan koleksi 16 poin. Sedangkan Lecce ada di peringkat ke-13 dengan 7 poin.