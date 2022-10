DAFTAR 8 tim yang lolos ke perempatfinal Piala Asia Futsal 2022 akan diulas dalam artikel ini. Sebanyak tiga wakil Asia Tenggara berhasil lolos ke perempatfinal. Ketiga negara ASEAN itu adalah Thailand, Timnas Futsal Indonesia, dan Vietnam.

Sementara lima tim lagi, berasal dari belahan Asia lainnya. Mereka adalah Kuwait, Uzbekistan, Tajikistan, Iran, dan Jepang. Kepastian 8 tim yang lolos ke perempatfinal ditandai dengan berakhirnya dua pertandingan terakhir di Grup C Piala Asia Futsal 2022.

Adapun dua pertandingan yang dimaksud adalah Timnas Futsal Indonesia vs Taiwan dan Iran vs Lebanon. Timnas Futsal Indonesia berhasil mengahajar Taiwan dengan skor 4-1.

Sedangkan Iran menggilas Lebanon dengan skor 9-0. Alhasil, Iran dan Timnas Futsal Indonesia menjadi dua tim terakhir yang mengisi slot perempatfinal Piala Asia Futsal 2022.

Untuk diketahui, Timnas Futsal Indonesia sendiri lolos ke perempatfinal dengan status runner up Grup C, usai meraih enam poin berkat dua kemenangan dan satu imbang. Sedangkan Iran, tembus perempatfinal dengan status juara Grup C, usai mengumpulkan sembilan poin, berkat menyapu tiga kemenangan di babak grup.

Selain dua tim itu, ada lima tim lainnya yang lebih dulu menyegel tiket perempatfinal. Menariknya, dari lima tim itu dua di antaranya merupakan wakil dari Asia Tenggara, yaitu Thailand dan Vietnam.

Praktis, termasuk Timnas Futsal Indonesia, wakil Asia Tenggara di perempatfinal Piala Asia 2022 terdapat 3 tim. Untuk Thailand, mereka mampu lolos ke perempatfinal dengan status juara Grup A Piala Asia Futsal 2022. Tim berjuluk Gajah Perang itu unggul dari Kuwait, meski mengumpulkan poin sama. Sekadar diketahui, Thailand berhasil mengoleksi 7 poin dari dua kemenangan dan satu imbang untuk memastikan diri sebagai juara grup. Kemudian untuk Vietnam, punya nasib yang tak jauh beda dari Timnas Futsal Indonesia. Mereka lolos ke babak gugur usai menempati peringkat kedua di klasemen Grup D Piala Asia Futsal 2022. Berikut daftar 8 tim yang lolos ke perempatfinal Piala Asia Futsal 2022: Grup A: 1. Thailand 2. Kuwait Grup B: 1. Uzbekistan 2. Tajikistan Grup C: 1. Iran 2. Timnas Futsal Indonesia Grup D: 1. Jepang 2. Vietnam