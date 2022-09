PELATIH Arsenal, Mikel Arteta mengingatkan anak buahnya agar tak jemawa, jelang hadapi Manchester United di pekan ke-6 Liga Inggris 2022-2023, Minggu (4/9/2022) malam WIB. Ia tidak ingin, lima kemenangan beruntun yang diraih Arsenal, membuat para pemainnya tinggi hati dan anggap remeh Manchester United.

Seperti diketahui, The Gunners –julukan Arsenal- tampil mengesankan pada awal musim ini. Mereka berhasil menyapu bersih lima laga awal Liga Inggris 2022-2023 dengan kemenangan sehingga bercokol di puncak klasemen.

Di sisi lain, Setan Merah –julukan Manchester United- memulai musim ini dengan buruk. Pasukan Erik Ten Hag menelan dua kekalahan beruntun dari Brighton & Hove Albion dan Brentford pada dua laga awal.

Namun, perlahan Cristiano Ronaldo dan kolega bangkit dari keterpurukan. Mereka kini telah mengantongi tiga kemenangan berturut-turut sehingga posisi mereka naik dan berada di urutan delapan klasemen.

Oleh karena itu, Mikel Arteta tak mau meremehkan armada Manchester Merah meski performa anak buahnya lebih baik dari mereka sejauh ini. Selain itu, menurutnya setiap pertandingan di Liga Inggris tidak ada yang mudah untuk dijalani, termasuk melawan Manchester United.

“Ujian di Liga Inggris ada di setiap minggu di setiap lawan yang Anda mainkan. Anda melihatnya di setiap pertandingan yang akan dimainkan akhir pekan ini dan saya tidak menganggap ini (melawan Manchester United) sesuatu yang berbeda,” kata Mikel Arteta dilansir dari laman resmi Arsenal, Rabu (4/9/2022).

Kendati demikian, juru taktik asal Spanyol itu tetap optimis The Gunners bisa meraih kemenangan di Old Trafford. Pasalnya, mereka sudah pernah menaklukkan Manchester United di Theatre of Dreams –julukan Old Trafford, yakni dengan skor 1-0 pada November 2020 lalu ketika sudah berada di bawah arahan Mikel Arteta.

“Ini (mengalahkan Man United di Old Trafford) bukan sesuatu yang baru. Kami telah melakukannya, kami harus melakukannya lagi dan kami harus percaya mulai hari ini, kemarin dan langsung setelah pertandingan bahwa kami mampu pergi ke sana dan bermain seperti yang kami inginkan dalam pertandingan,” ujar pelatih berusia 40 tahun itu.

Pertandingan antara Manchester United vs Arsenal sendiri akan berlangsung pada Minggu (4/9/2022) pukul 22.30 WIB. Poin penuh sudah menjadi wajib bagi kedua tim untuk melanjutkan tren positif mereka masing-masing.