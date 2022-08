LINIMASA sosial Twitter dihebohkan dengan cuitan Elon Musk yang mengungkapkan ingin membeli Manchester United. Hal itu pun mengejutkan sejumlah pihak, termasuk para pengguna Twitter.

Dalam cuitannya pada Rabu (17/8/2022) pagi tadi, CEO Tesla itu mengaku bakal membeli Manchester United. "Dan juga, saya membeli Manchester United. Terima kasih kembali,” cuit Elon Musk.

Alih-alih dianggap serius, para warganet justru menganggap cuitan Elon Musk hanya omong kosong belaka. Bahkan, sejumlah pencinta Manchester United di Twitter menanggapinya dengan candaan. Sampai ada yang meminta Elon Musk untuk merealisasikan hal itu dan mengirim Harry Maguire ke Mars!

“Tolong kirim Maguire ke Mars,” tulis salah satu satu akun Twitter degan nama @bu2iu di kolom balasan cuitan Elon Musk.

Masih bersinggungan dengan Harry Maguire, ada pula akun Twitter dengan nama Amit Zohar, yang membalas cuitan itu dengan nada sindirian. Ya, dia meminta menyindir performa Harry Maguire yang dianggap belum menunjukkan peningkatan.

Bahkan, kapten Manchester United itu justru tampil buruk. Itu dilihat dari dua kekalahan Manchester United di dua laga pembuka Liga Inggris 2022-2023. Di mana tim berjuluk Setan Merah kalah dari Brighton & Hove Albion (1-2) dan Brentford (0-4).

“Dia membuat space (re: ruang terbuka) bagi lini tengah Manchester United,” cuit Amit Zohar.

Namun, ada juga respons menggelitik dari netizen lainnya. Ya, salah satu fans Manchester United tampak berharap besar, Elon Musk bisa membeli tim kesayangannya di kemudian hari. Bahkan, ia tak peduli jika Stadion Old Trafford berganti nama.

“Pada titik ini, saya tak peduli bila kamu mengganti nama Old Trafford menjadi ‘X A-12 Musk Stadium,” terang netizen bernama akun The Ferguson Way itu.

Akan tetapi, di balik cuitan itu Elon Musk belum tampak ingin merealisasikan hal itu. Sampai saat ini Manchester United masih dimiliki keluarga Glazer, kendati sejumlah desakan meminta mereka untuk melepas saham mayoritas Setan Merah.