KETIDAKPASTIAN Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) jadi venue Piala Presiden 2022 membuat pihak Persib Bandung resah. Sebab demikian, Direktur Utama (Dirut) Persib Bandung, Teddy Tjahjono ambil tindakan cepat dengan berkoordinasi dengan sejumlah, agar GBLA tetap bisa jadi tuan rumah Grup C Piala Presiden 2022.

Sebagaimana diketahui, Stadion GBLA merupakan salah satu venue yang akan dipakai di Piala Presiden 2022. Stadion GBLA sendiri representasi kota Bandung, yang ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Presiden tahun ini, selain Solo, Malang, dan Samarinda.

Meski ada opsi lain memindahkan pertandingan ke Stadion si Jalak Harupat, Dirut Persib Bandung terus mengupayakan, GBLA jadi pilihan utama. Sekadar informasi, Stadion GBLA sendiri diketahui belum mengantongi izin dari pihak kepolisian untuk digunakan di Piala Presiden 2022.

Beberapa faktor membuat pihak kepolisian belum memberikan izin. Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung benar-benar disarankan menjadi opsi lain jika izin tidak bisa dikeluarkan.

Di sisi lain, pihak kepolisian sempat melakukan tinjauan ke Stadion GBLA pada Selasa, 7 Juni 2022. Teddy Tjahjono berharap dengan kunjungan langsung ke GBLA, pihak kepolisian bisa mempertimbangkan dengan cepat pengeluaran izin pemakaian stadion kebanggaan para bobotoh (julukan suporter Persib Bandung) itu.

"Kami menemani Polda Jabar dan wali kota melihat kesiapan Stadion GBLA untuk jadi tuan rumah Grup C. Kita tunggu hasil dari inspeksi ini seperti apa," kata Teddy.

Teddy berharap izin keramaian dan penggunaan Stadion GBLA bisa dikeluarkan segera. Apaalgi, Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI) sudah mengeluarkan keterangan resmi terkait penggunaan Stadion GBLA.

"Dari regulasi yang dikeluarkan PSSI semalam itu sudah dituliskan di Stadion GBLA. Mudah-mudahan mohon doanya," ucapnya.

"Karena kami berencana homebase di Stadion GBLA. Kami inginnya bisa main di Stadion GBLA. Mudah-mudahan di Stadion GBLA," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, Piala Presiden 2022 sendiri dijadwal mulai pada 11 Juni 2022 mendatang. Adapun Stadion GBLA ini bakal jadi tuan rumah Grup C Piala Presiden 2022.

Di Grup C sendiri beriskan empat tim papan atas Liga Indonesia. Termasuk Persib Bandung, ada Bali United, Persebaya Surabaya, dan Bhayangkara FC. Partai pertama grup C Piala Presiden 2022 rencananya akan digelar Minggu, 12 Juni 2022 antara Persib Bandung vs Bali United.