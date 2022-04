HASIL AS Roma vs Salernitana di Liga Italia 2021-2022 pada Senin (11/4/2022) dini hari WIB sudah diketahui. Pasukan serigala Ibu Kota berhasil menang 2-1 atas tamunya.

Bermain di Stadion Olimpico, Giallorossi (julukan AS Roma) sempat dibuat terkejut. Mereka tertinggal lebih dulu di menit ke-22 lewat gol Ivan Radovanovic.

Hampir kalah, AS Roma berhasil bangkit di 10 menit terakhir pertandingan. Carles Perez dan Chris Smalling berhasil menyelamatkan wajah timnya dari kekalahan. Gol telat kedua pemain itu membuat AS Roma unggul 2-1 atas Salernitana.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Roma tampil menyerang sejak awal laga, pada menit kedua Felix Ohene-Gyan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Namun tendangannya masih bisa diselamatkan kiper Salernitana.

Sementara pada menit kelima sundulan Chris Smalling masih belum berhasil membawa Roma unggul, setelah melebar ke sisi kiri gawang. Salernitana mendapatkan peluang pertama pada menit ke-12 melalui Ederson, tetapi tendangannya masih bisa diamankan oleh kiper tim tuan rumah.

Roma kembali mendapatkan peluang untuk mencetak gol pada menit ke-20 melalui Henrikh Mkhitaryan, namun tendanganya masih melebar dari sasaran. Asik nyerang membuat Roma melupakan pertahan, Salernitana pun berhasil mencetak gol pada menit ke-22 melalui tendangan Ivan Radovanovic.

Tertinggal gol membuat Roma tampil lebih menyerang, tetapi usaha mereka masih belum berhasil menembus pertahan Salernitana. Sementara pada menit ke-44 tendangan kaki kanan Sergio Oliveira masih belum berhasil menyamakan kedudukan dan membuat babak pertama Roma tertinggal 0-1 dari Salernitana.

Babak Kedua

Salernitana pun langsung tampil menyerang di awal babak kedua dan berhasil mendapatkan peluang pada menit ke-50 melalui Lassana Coulibaly, namun usahanya untuk menggandakan skor masih belum berhasil. Tak berselang lama giliran Roma yang mendapatkan peluang melalui serangan balik pada menit ke-51, namun Nicolo Zaniolo masih belum berhasil mencetak gol.

Sementara pada menit ke-57 Nicolo Zaniolo kembali mendapatkan peluang, namun tendangan kaki kirinya masih bisa diselamatkan kiper Salernitana. Sedangkan pada menit ke-60 tendangan Felix Afena-Gyan masih belum berhasil membuat Roma menyamakan skor, setelah kiper Salernitana kembali menyelamatkan gawangnya dari kerasukan.





Pada menit ke-73 Salernitana memiliki peluang bagus untuk mencetak gol, tetapi Grigoris Kastanos gagal memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Sementara pada menit ke-79 Roma mendapatkan peluang untuk menyakan skor, tetapi tendangan Carles Perez masih bisa diselamatkan kiper tim tamu.



Gol yang dinanti-nanti Roma pun hadir pada menit ke-81 melalui tendangan Carles Perez usai memanfaatkan umpan dari Henrikh Mkhitaryan. Keberhasilan menyamakan skor membuka pemain Serigala Ibu Kota tampil lebih percaya diri untuk kembali mencetak gol.



Alhasil, Roma berhasil meraih kemenangan usai Chris Smalling berhasil mencetak gol pada menit ke-85. Pertandingan pun ditutup dengan kemenangan Roma 2-1 atas Salernitana.



Susunan Pemain AS Roma vs Salernitana:



AS Roma (3-4-2-1) Rui Patricio (GK), Ibanez, Chris Smalling, Marash Kumbulla, Stephan El Shaarawy, Sergio Oliveira, Bryan Cristante, Rick Karsdorp, Felix Afena-Gyan, Henrikh Mkhitaryan, Tammy Abraham.



Pelatih: Jose Mourinho.



Salernitana (3-5-2) Luigi Sepe (GK), Luca Ranieri, Ivan Radovanovic, Norbert Gyomber, Joel Obi, Emil Bohinen, Lassana Coulibaly, Ederson, Pasquale Mazzocchi, Franck Ribery, Milan Duric.



Pelatih: Davide Nicola.