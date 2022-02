JADWAL Piala Dunia Klub 2021 hari ini, Kamis (3/2/2022) pukul 23.30 WIB bakal menciptakan sejarah yang mempertemukan Al Jazira (Uni Emirat Arab - Asia) dan AS Pirae (Tahiti - Oseania).

Dibilang bersejarah karena ini keikutsertaan kedua Al Jazira di Piala Dunia Klub. Sementara bagi AS Pirae, ini merupakan yang pertama ada klub asal Tahiti tampil di ajang tahunan tersebut.

(Al Jazira bakal turun di Piala Dunia Klub 2021 hari ini)

“Piala Dunia Klub FIFA UEA 2021 yang digelar di Abu Dhabi, UEA pada Kamis, (3/2/2022), langsung menciptakan sejarah,” tulis laman resmi Piala Dunia Antarklub, dikutip pada Kamis (3/2/2022).

“Tim tuan rumah Al Jazira menjadi tim Uni Emirat Arab pertama yang tampil dalam dua edisi Piala Dunia Klub. Sementara itu, lawan mereka yakni AS Pirae dari Tahiti, merupakan peserta pertama dari negara pulau kecil itu,” sambung pernyataan tersebut.

Al Jazira sebelumnya lolos ke semifinal Piala Dunia Klub 2017. Kala itu, mereka dikalahkan Real Madrid 1-2 di babak semifinal.

Real Madrid pun menjadi juara setelah mengalahkan wakil Amerika Selatan, Gremio 1-0, di partai puncak. Pada perebutan juara ketiga, Al Jazira juga harus menelan kekalahan dari wakil Amerika Tengah dan Utara, Pachuca, yang berasal dari Meksiko.

Al Jazira kalah telak 1-4 pada laga tersebut. Meski gagal di semifinal dan perebutan juara ketiga, performa Al Jazira bisa dibilang meyakinkan karena berhasil menapaki semifinal.

(Chelsea akan tampil di Piala Dunia Klub 2021)

Sebagai informasi, Piala Dunia Klub merupakan agenda tahunan yang diadakan oleh Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) untuk mempertemukan klub-klub terbaik antarbenua. Ada enam klub dari enam benua berbeda yang berpartisipasi, ditambah satu wakil tuan rumah di Piala Dunia Klub 2021.

Enam benua itu adalah Amerika Selatan yang diwakili Palmeiras, Eropa (Chelsea), Asia (Al Hilal), Afrika (Al Ahly), Amerika Utara dan Tengah (Monterrey), dan Oseania (AS Pirae). Sementara itu, Al Jazira berpartisipasi sebagai wakil tuan rumah, Uni Emirat Arab.

Chelsea praktis dijagokan di ajang ini. The Blues –julukan Chelsea– baru akan tampil di semifinal Piala Dunia Klub 2021 pada Rabu, 9 Februari 2022. Lawan Chelsea nanti di antara Al Hilal atau pemenang laga Al Jazira vs AS Pirae.