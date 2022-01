HASIL Empoli vs AS Roma di pekan ke-23 Liga Italia 2021-2022 sudah diketahui. I Giallorossi -julukan AS Roma- pun sukses meraih kemenangan besar dengan skor 4-2.

Bermain di Carlo Castellani, Senin (24/1/2022) dini hari WIB, AS Roma tampil dominan pada laga ini. Tammy Abraham sendiri sukses mencetak brace, sementara dua gol lain dilesakkan oleh Sergio Oliveira (35’) dan Nicolo Zaniolo (37’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada awal babak pertama, AS Roma langsung menunjukkan dominasinya di lini tengah. Bermodal empat pemain di lini tengah, anak asuh Jose Mourinho berhasil mengendalikan pertandingan dan menciptakan beberapa peluang.

Sementara itu, Empoli yang bertindak sebagai tuan rumah terpantau kewalahan menghadapi situasi itu. Alhasil, I Giallorossi berhasil unggul lebih dulu lewat Tammy Abraham (28’).

Selepas gol tersebut, Empoli berusaha untuk melawan dan melancarkan beberapa serangan. Sayangnya, upaya itu justru membuat pasukan Aurelio Andreazzoli lupa cara bertahan.

Hasilnya, Tammy Abraham (33’) kembali mencatatkan namanya di papan skor, AS Roma unggul 2-0. Tak lama kemudian, AS Roma kembali menambah keunggulan lewat sepakan Sergio Oliviera (37’) yang memanfaatkan umpan matang Nicolo Zaniolo.

Unggul dengan nyaman, AS Roma terus melancarkan serangan. Tiga menit sebelum turun minum, Zaniolo (42’) berhasil memperbesar keunggulan setelah tendangannya tak mampu dihalau Guglielmo Vicario, babak pertama berakhir 4-0 untuk keunggulan AS Roma.

Babak Kedua Pada babak kedua, AS Roma justru kewalahan menghadapi gempuran demi gempuran tim tuan rumah. Alih-alih menambah gol, I Giallorossi justru langsung kebobolan setelah 10 menit bermain di babak kedua. Adalah Pnamonti (55’) yang berhasil memperkecil ketertinggalan Empoli menjadi 1-4. Ia berhasil memanfaatkan umpan matang Bandinelli. Selepas gol tersebut, Empoli terus berupaya mempertipis kedudukan. Hasilnya positif, Nedim Bajrami (73’) berhasil mengubah kedudukan menjadi 2-4. Namun demikian, AS Roma akhirnya berhasil mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Skor 4-2 berakhir untuk kemenangan AS Roma atas Empoli. Berikut Susunan Pemain Empoli vs AS Roma: Empoli (4-3-2-1): Guglielmo Vicario, Riccardo Fiamozzi, Ardian Ismajli, Lorenzo Tonelli, Riccardo Marchizza (Viti 42’), Szymon Zurkowski, Samuele Ricci, Filipo Bandinelli (Bennassi 81’), Nedim Bajremi, Liam Henderson (Cutrone 81’), Pinamonti. Pelatih: Aurelio Andreazzoli AS Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Gianluca Mancini, Chris Smalling, Ibanez, Rick Karsdrop, Bryan Cristante, Sergio Oliviera, Maitland-Niles (Vina 60’), Henrikh Mkhitaryan (Veretout 75’), Nicolo Zaniolo (Afena-Gyan 79’), Tammy Abraham. Pelatih: Jose Mourinho