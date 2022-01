HASIL AC Milan vs AS Roma di pekan ke-20 Liga Italia 2021-2022 sudah diketahui. Rossoneri –julukan AC Milan– menang 3-1 atas AS Roma dalam laga yang digelar di Stadion San Siro, Jumat (7/1/2022) dini hari WIB.

Gol-gol AC Milan dalam laga ini dilesakkan Olivier Giroud pada menit kedelapan, Junior Messias (17’) dan Rafael Leao (82’). Sementara itu, gol tunggal AS Roma dikemas Tammy Abraham pada menit 40.

Berkat kemenangan ini, AC Milan memepet Inter Milan yang berada di puncak klasemen Liga Italia 2021-2022. AC Milan duduk di posisi dua klasemen dengan 45 angka, hanya tertinggal satu poin dari Inter Milan yang menempati posisi teratas.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di hadapan publiknya sendiri, AC Milan langsung menggempur lini pertahanan AS Roma sejak awal. Hasilnya, mereka mendapat hadiah penalti di menit kedelapan. Olivier Giroud yang maju sebagai eksekutor membuka keunggulan AC Milan.

Proses terjadinya penalti cukup menyita perhatian. Pasalnya, Tammy Abraham dianggap menahan bola menggunakan tangan ketika salah satu pemain AC Milan melesatkan tendangan dari luar kotak penalti. Wasit melakukan review melalui VAR dan memutuskan itu adalah penalti.

Rossoneri kemudian menggandakan keunggulannya di menit ke-17. Berawal dari tendangan Giroud yang mengenai tiang gawang, Junior Messias menyambar bola muntahan itu dengan tendangan yang sangat keras. Untuk sementara, AC Milan unggul 2-0 atas AS Roma.

I Giallorossi –julukan AS Roma– mendapat peluang emas di menit ke-24 melalui Nicolo Zaniolo. DIa melakukan penetrasi hingga kotak penalti AC Milan, namun tendangannya masih dapat ditepis dengan apik kiper AC Milan, Maignan. Tempo pertandingan pun berjalan cepat, mengingat pasukan Jose Mourinho sedang tertinggal dua gol.

AS Roma yang terus menggempur pertahanan AC Milan akhirnya memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Adalah Tammy Abraham yang menjebol gawang Rossoneri di menit ke-40. Ia mampu menebus kesalahan yang dilakukan pada awal pertandingan.

Memasuki lima menit akhir babak pertama, tensi pertandingan semakin memanas. Pasalnya pemain dari kedua tim kerap kali melakukan cekcok adu mulut. Alhasil, AC Milan unggul atas AS Roma di babak pertama dengan skor 2-1.

Babak Kedua Pada babak kedua, baik AC Milan maupun AS Roma tetap bermain dengan tempo yang cepat, terutama untuk I Giallorossi. Pasalnya, mereka berupaya mengejar ketertinggalan. Bahkan di menit ke-58, AS Roma hampir saja menyamakan kedudukan melalui tendangan terukur Abraham. Namun, kiper AC Milan tampil sangat baik. Ia melakukan penyelamat apik sehingga hanya menghasilkan sepak pojok. Petaka pun didapat AS Roma di menit ke-74. Mereka harus bermain dengan 10 pemain karena Kim Karsdorp mendapat kartu kuning kedua. Tentunya ini bukan situasi yang bagus bagi I Giallorossi mengingat mereka sedang dalam posisi tertinggal. AC Milan pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan dengan memiliki jumlah pemain yang lebih banyak. Terbukti, di menit ke-82, Rafael Leao berhasil menjebol gawang yang dijaga Rui Patricio. Lagi-lagi petaka kembali terjadi di kubu I Giallorossi pada menit 90+4. Kali ini giliran Gianluca Mancini mendapat kartu merah setelah melanggar Rafael Leao di kotak penalti. AS Roma pun harus bermain dengan sembilan pemain. Namun, sayangnya Ibrahimovic yang menjadi eksekutor penalti gagal menjebol gawang AS Roma. Tendangannya ditepis Rui Patricio. Alhasil, AC Milan menang 3-1 atas AS Roma Berikut Susunan Pemain AC Milan vs AS Roma: AC Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (Conti 77’), Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic (Bakayoko 64’); Saelmaekers (Rafael Leao 64’0, Messias, Brahim Diaz (Daniel Maldini 88’); Giroud (Ibrahimovic 77’). Pelatih: Stefano Pioli. AS ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan. Veretout (Felix Afena-Gyan 71’), Pellegrini (El Shaarawy 71’), Vina (Cristante 71’); Zaniolo (Perez 85’), Tammy Abraham (Shomurodov 76’). Pelatih: Jose Mourinho.