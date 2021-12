JAKARTA - Samuel Christianson Simanjuntak resmi bergabung dengan Persija Jakarta, Jumat (17/12/2021). Meski pemain anyar, penggawa berusia 22 tahun itu menjalani latihan bersama skuad Macan Kemayoran di lapangan National Youth Training Centre (NYTC), Sawangan, Depok.

Pemain yang berposisi sebagai bek sayap kiri itu sebelumnya bermain untuk Madura United. Ia resmi diperkenalkan melalui akun instagram resmi Persija Jakarta.

"Another Simanjuntak Coming Through. Welcome to the family," tulis pernyataan di akun Instagram resmi Persija Jakarta, Jumat (17/12/2021).

Setelah diresmikan, Samuel langsung berlatih bersama skuad Persija Jakarta. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Jumat (17/12/2021), dia jalani latihan secara terpisah.

Pada sesi latihan kali ini difokuskan untuk menambah kebugaran fisik para pemain. Latihan tersebut dipimpin langsung oleh sang pelatih, Angelo Alessio.

Ini merupakan latihan perdana bagi Samuel dan latihan kedua bagi para Skuad Macan Kemayoran. Pada pagi hari ini, pemain berusia 22 tahun itu melakukan latihan fisik dengan berlari di pinggir lapangan.

Sementara itu, untuk para pemain lainnya tak hanya jalani latihan fisik saja. Marko Simic dan kawan-kawan juga melakukan latihan penyelesaian akhir. Tak hanya Samuel saja, Ichsan Kurniawan yang merupakan rekrutan sebelumnya juga telah berlatih. Bersama Persija Jakarta, Samuel akan mengenakan nomor punggung 31. Nantinya, dia akan diplot sebagai bek sayap kiri yang kita tahu di posisi tersebut biasa diisi oleh Rezaldi Hehanusa. Perlu diketahui, sebelumnya, Samuel pernah membela Persija U-19 pada 2018 silam. Kini, dirinya telah pulang kerumahnya dan bermain di tim senior. Sampai saat ini, Persija sudah mendatangkan dua pemain menjelang putaran kedua Liga 1 2021-2022 yang akan dimulai pada Januari 2022. Sebelumnya Ichsan Kurniawan lebih dulu bergabung.