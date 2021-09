LIMA Stadion terbesar di Liga Inggris menjadi tempat yang sakral bagi pemain maupun para fansnnya. Hampir setiap pertandingan stadion selalu disesaki penonton, apalagi di Inggris. Lalu, stadion manakah yang layak dibanggakan dari sisi kapasitas penonton?

Kandang Manchester United, Old Trafford masih menjadi yang terbesar dan mampu menampung paling banyak penonton di tribun. Namun, selain markas Setan Merah, stadion manakah yang terbesar di Liga Inggris. Berikut daftarnya:

5. Etihad Stadium (Manchester City)

Kapasitas: 55.017 penonton

Stadion terbesar kelima di Inggris diduduki stadion milik klub kaya raya Manchester City, Etihad Stadium. Stadion klub milik taipan asal Uni Emirat Arab, Sheikh Mansour itu seringkali disebut Eastlands oleh penggemar fanatik The Citizens.

Sebagian dari fans memang menolak penggunaan sponsor untuk menamai kandang klub kecintaan mereka tersebut. Sebelum bernama Etihad Stadium, venue berkapasitas 55.017 penonton itu bernama City of Manchester Stadium.

4. London Stadium

Kapasitas: 60.000 Penonton

London Stadium merupakan kandang West Ham. Stadion ini yang memiliki kapasitas 60 ribu tempat duduk. London Stadium berlokasi di Queen Elizabeth Olympic Park.

Stadion tersebut dilaporkan mengabiskan dana hingga 534 juta pounds sekira Rp10,1 triliun. Sebelumnya, London Stadium dipakai untuk berbagai ajang olahraga yang berkaitan Olimpiade di London pada 2012.

Stadion memiliki fungsi lain seperti perhelatan olahraga dan konser musik. Untuk masing-masing event memiliki kapasitas masing-masing, seperti 66.000 kursi untuk pekan olahraga dan 79.990 kuris untuk konser musik.

3. Emirates Stadium

Kapasitas: 60.361 penonton

Lagi-lagi stadion yang relatif baru ada dalam daftar lima besar stadion terbesar di Inggris. Tempat kedua menjadi milik Emirates Stadium yang merupakan kandang raksasa London Utara, Arsenal. The Gunners pindah ke stadion berkapasitas 60.361 penonton ini pada awal musim 2006-07, setelah sebelumnya akrab dengan Stadion Highbury.

Tak ada stadion yang lebih besar dari Emirates di Inggris selain kandang Manchester United, Old Trafford dan Wembley. Nama Emirates disandangkan karena alasan sponsor antara The Gunners dan perusahaan maskapai penerbangan raksasa Timur Tengah, Fly Emirates.

Sayangnya, Emirates Stadium belum pernah menjadi saksi kehebatan The Gunners dalam meraih gelar juara Premier League. Terakhir, tim asuhan Arsene Wenger merayakan gelar juara domestik adalah di Highbury pada 2004.

2. Tottenham Hotspur Stadium

Kapasitas: 62.000

Sesuai namanya, stadion ini merupakan markas Tottenham Hotspur. Klub asal London Utara telah resmi menggunakan stadion ini sejak 3 April 2019 setelah sebelumnya di White Hart Lane.

Stadion Tottenham Hotspur ini memiliki kapasitas hingga 62.000 penonton. Stadium dibangun dengan memakan biaya sebesar 800 juta poundsterling atau sekira Rp13 triliun.

1. Old Trafford (Manchester United)

Kapasitas: 76.000 penonton

Siapa yang tak tahu Stadion Old Trafford yang merupakan kandang klub tersukses di Inggris, Manchester United? Dari era Bobby Charlton, George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, hingga Wayne Rooney, Theatre of Dreams telah menjadi saksi bisu kesuksesan United memenangi berbagai gelar.

Mampu menampung hingga 76.000 penonton, stadion ini menyandang predikat sebagai stadion terbesar kedua di Inggris - tentunya setelah Wembley - dan kesembilan di Eropa. Saat Wembley sedang direnovasi pada awal 2000-an, Old Trafford menjadi home bagi Timnas Inggris.