MANCHESTER – Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, memberikan nasihat kepada Jadon Sancho yang selangkah lagi akan resmi menjadi pemain The Red Devils -julukan Man United. Ferdinand menasihati Sancho agar menjadi diri sendiri dan fokus pada klub saat bermain untuk Man United.

Drama transfer Sancho dari Borussia Dortmund ke Man United akan berakhir dalam waktu dekat. Man United pun akan mendapatkan pemain yang diinginkan mereka sejak bursa transfer musim panas 2020 itu.

Sancho adalah buruan lama Man United. Pelatih Man United, Ole Gunnar Solskjaer, sudah menginginkan jasa pemain Inggris itu sejak awal musim ini.

Namun, Dortmund bersikeras untuk mempertahankan Sancho. Die Borussen -julukan Dortmund- bahkan mematok harga jual sangat tinggi agar Man United mundur perlahan.

Setelah gagal pada musim lalu, Man United kembali melakukan pendekatan pada Dortmund untuk memiliki Sancho. Pedekatan dengan Dortmund berjalan lancar dan Sancho pun ingin bermain di Man United.

Jurnalis Italia sekaligus pakar transfer, Fabrizio Romano, menyebut Man United merogoh kocek hingga 90 juta euro (sekira Rp1,5 triliun) plus add-ons untuk Sancho. Sancho akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Man United.

“Jadon Sancho ke Manchester United, here we go! Kesepakatan telah tercapai antara Manchester United dengan Borussia Dortmund. Terkonfirmasi,” cuit Fabrizio Romano di akun twitter @FabrizioRomano, Kamis (1/7/2021).

“(Harga) 90 juta euro plus add-ons. Komisi agen dan kesepakatan personal telah tercapai, kontrak hingga 2026. Tes medis menunggu, lalu setelah itu resmi,” imbuh jurnalis asal Italia itu.

Ferdinand adalah salah satu orang yang senang dengan transfer Sancho ke Man United. Dia beharap banyak pada pemain sayap yang telah memproduksi 50 gol dan 64 assist dalam 137 penampilan untuk Dortmund itu.

“Saya tidak perlu mengatakan ini kepadanya karena dia mencintai sepakbola, tetapi bekerja keras dan pastikan semua yang Anda lakukan adalah tentang menjadi sukses di Manchester United dan menjadi yang terbaik,” kata Ferdinand pada saluran youtube-nya FIVE, dikutip dari Football365.

“Jangan biarkan apapun mengganggu Anda. Jadilah diri sendiri, menghibur, dan produk akhirnya adalah tentang diri Anda,” ucap pria asal Inggris itu.

“Energi dan fokus seharusnya hanya pada sepakbola. Benamkan diri Anda dalam segala hal tentang klub,” tuturnya.