MANCHESTER – Saga transfer Jadon Sancho ke Manchester United memasuki babak baru. Kabarnya, pihak Man United kini sudah mencapai kesepakatan dengan Borussia Dortmund sehingga akan segera meresmikan kedatangan Sanchon dalam waktu dekat.

Kabar ini disampaikan pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano. Dia juga membeberkan besaran dana yang dikeluarkan Man United untuk mendaratkan Sancho ke Stadion Old Trafford.

Romano menyebut Man United merogoh kocek hingga 90 juta euro atau sekira Rp1,5 triliun plus add-ons. Winger asal Inggris itu pun mendapatkan kontrak selama lima tahun sehingga akan bertahan di Man United hingga 2026.

Kini, Man United tinggal menunggu pemeriksaan medis. Setelah itu, kedatangan Sancho bisa segera diresmikan.

“Jadon Sancho ke Manchester United, here we go! Kesepakatan telah tercapai antara Manchester United dengan Borussia Dortmund. Terkonfirmasi,” cuit Fabrizio Romano di akun Twitter @FabrizioRomano, Kamis (1/7/2021).

“(Harga) 90 juta euro plus add-ons. Komisi agen dan kesepakatan personal telah tercapai, kontrak hingga 2026. Tes medis menunggu, lalu setelah itu resmi,” imbuh jurnalis asal Italia itu. Sancho sendiri sudah menjadi target Man United sejak musim panas lalu. Tetapi sayang, keinginan Man United membajak pemain berusia 21 tahun itu gagal tercapai. Meski begitu, hasrat Man United mendatangkan Sancho tak meluntur dan mereka mencoba lagi mendekati sang pemain dan juga Dortmund di musim panas ini. Kini, usaha Setan Merah -julukan Man United- pun berbuah manis. Ketertarikan Man United dengan Sancho muncul karena sang pemain mampu tampil apik bersama Dortmund. Dia sudah mencetak 50 gol dan membukukan 64 assist dalam 137 penampilan di semua kompetisi bersama Dortmund sejak 2017.